Украина открывает иностранцам новые инвестиционные возможности: заявление НБУ

Украина присоединится к глобальному депозитарию Clearstream

Фото: пресс-центр НБУ

Международный центральный депозитарий ценных бумаг Clearstream 27 мая присоединит украинский рынок к своей сети, что сделает украинские государственные ценные бумаги доступными в своей системе расчетов. Об этом 22 мая сообщает пресс-служба Национального банка Украины (НБУ).

По данным регулятора, рынок присоединится к Clearstream через счет, открытый в депозитарии НБУ. Банком-корреспондентом и оператором этого счета в Украине выступит Citibank.

"Запуск первого в истории Украины "линка" с международным депозитарием облегчит доступ иностранных инвесторов к государственным ценным бумагам, номинированным в гривне. Проведение расчетов через систему Clearstream будет гарантировать их соответствие международным стандартам и уменьшит операционные расходы инвесторов на проведение таких операций", – сказано в сообщении.

НБУ отмечает, что эта инициатива будет способствовать увеличению спроса на облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ), повышению их ликвидности и привлекательности на международном рынке капитала.

"Возможность выйти на развивающиеся рынки, такие как Украина, через стабильную постторговую инфраструктуру является очень привлекательной для инвесторов во всем мире. Украина, которая теперь является частью нашей глобальной сети, открывает им новые инвестиционные и финансовые возможности", – цитирует пресс-служба Нацбанка главу отдела глобальных рынков Clearstream Яна Виллемса.

Напомним, в 2018 году НБУ и Clearstream согласовали план действий по открытию доступа иностранных инвесторов к украинским государственным ценным бумагам через международный центральный депозитарий ценных бумаг.

В прошлом году Министерство финансов за счет размещения ОВГЗ профинансировал государственный бюджет на 65,13 млрд гривен, 3,48 млрд долларов и 503 млн евро.

В ОВГЗ можно вкладывать и небольшие суммы. Как говорят эксперты, эти бумаги остаются одним из самых выгодных способов инвестиций для физических лиц. "Сегодня" разбирались, сколько можно заработать, покупая государственные облигации:

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