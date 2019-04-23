Украина пересмотрит антидемпинговые меры на российские удобрения
Решение приняла Межведомственная комиссия по международной торговле
Межведомственная комиссия по международной торговле решила пересмотреть антидемпинговые меры относительно импорта в Украину нитрата аммония (аммиачной селитры) происхождением из РФ.
Решение было принято 17 апреля, свидетельствует опубликованное в "Урядовом курьере" сообщение.
Комиссия также продлила действие антидемпинговых мер до принятия соответствующего решения по итогам пересмотра.
"Проведение пересмотра антидемпинговых мер в связи с окончанием срока их применения поручено Минэкономразвития", – говорится в сообщении.
Напомним, в 2008 году Украина ввела антидемпинговые пошлины в отношении российской аммиачной селитры на уровне 11,91% сроком на пять лет для всех предприятий, за исключением сотрудничавших с Минэкономики страны ОАО "Дорогобуж" и МХК "ЕвроХим", для которых они были определены на уровне 9,76% и 10,78% соответственно.
В 2014 году пошлины были увеличены в три раза – до 36,03% (только для компании "Дорогобуж" она составила 20,51%) , а срок их действия продлен на пять лет. Он истекал в июле 2019 года.
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