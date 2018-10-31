Украина первой в мире запустила автоматический контроль рисков при всех госзакупках

В МЭРТ отметили, что каждый день в Украине объявляется около 5 тысяч тендеров, которые просто невозможно отследить вручную

Украина первой в мире запустила систему риск-индикаторов 100% закупок – новый механизм будет обсчитывать каждый тендер на предмет нарушения по 35 критериям, рассказали в Минэкономразвития.

"Система без человеческого фактора будет определять потенциально рискованные тендеры и отправлять их на проверку. Она отслеживать аномальную экономию (более 60%), работу поставщика только с одним заказчиком, детализированные тендерное объявление, чрезмерно большое количество лотов в одной закупки и другие. Вся эта информация будет попадать к Государственной аудиторской службе Украины, а уже специалисты ГАСУ будут принимать решения или инициировать более глубокий мониторинг", – объяснили в министерстве.

Решение о начале мониторинга будет публиковаться в системе ProZorro течение двух дней с момента его принятия. Срок проведения мониторинга не будет превышать 15 рабочих дней. У заказчика есть три рабочих дня с момента обнародования вывода, чтобы обратиться к ГАСУ за дополнительными разъяснениями.

"Если заказчик не устраняет [нарушения], то проводится проверка, фиксирующая нарушения и убытки для бюджета, и передается в правоохранительные органы. Также у заказчика есть пять рабочих дней со дня опубликования заключения на то, чтобы загрузить в систему информацию об устранении нарушения или аргументированное несогласие с результатами мониторинга", – рассказали в министерстве.

В МЭРТ отметили, что каждый день в Украине объявляется около 5 тысяч тендеров, которые просто невозможно отследить вручную.

"Проверка происходит, как правило, постфактум, когда возместить ущерб государству уже сложно. С автоматическими риск-индикаторами есть возможность следить за сотней наиболее подозрительных тендеров и выявлять нарушения еще до того, как они финально закрылись", – резюмировали в министерстве.

Напомним, 23 января 2018 года президент Украины Петр Порошенко подписал закон о внесении изменений в закон "О публичных закупках" и некоторые другие законы об осуществлении мониторинга закупок.

"В онлайне будет работать система рисковых индикаторов, которая будет сигнализировать контролирующему органу о том, что с этим участником что-то не так. Это нововведение адресовано, в первую очередь тем, кто научился или учится обманывать ProZorro. Алгоритмы будут подсказывать, куда именно смотреть, как на максимально ранних стадиях высчитать тех, кто хочет обойти систему", – объяснил тогда президент.