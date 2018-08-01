Украина планирует взять кредит на закупку газа

Сегодня, 12:24

Речь идет о займе в рамках кредитной линии Европейского банка реконструкции и развития

Украина планирует взять кредит на закупку газа
Автор фото: Сергей Николаев, "Сегодня"

В Европейском банке реконструкции и развития (ЕБРР) рассмотрят возможность предоставить "Нафтогазу Украины" кредит в размере 100 млн долларов на закупку природного газа.

Слушания о предоставлении кредита состоятся 5 сентября 2018 года.

Как отметили в ЕБРР, 100 млн долларов могут предоставить в рамках кредитной линии, общая стоимость которой составляет 250 млн долларов.

Напомним, "Нафтогаз" уже не впервые берет кредиты на закупки газа. Так, в 2015 году ЕБРР одобрил "газовый" кредит для Украины на сумму 300 млн долларов. Деньги направили на закупку природного газа на европейском рынке для заполнения хранилищ на отопительный сезон.

Кредитором выступал не только ЕББР. В 2016 году кредит на закупку газа Украине выдал уже Всемирный банк. Сумма составила 500 млн долларов. 

На отопительный сезон 2018-2019 года Кабмин требует накопить в подземных газовых хранилищах (ПХГ) Украины 17 млрд кубометров газа. По состоянию на 29 июля 2018 года в хранилищах находилось 12,73 млрд кубометров голубого топлива, ПХГ  были заполнены на 41%.
кредит, газ, Нафтогаз, отопительный сезон, ебрр, ПХГ

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Источник:

Интерфакс-Украина

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