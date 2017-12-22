Украина пока не направляла Канаде запросов на покупку оружия – Фриланд

Министр иностранных дел Канады Христя Фриланд заявляет, что с момента внесения Украины в перечень стран, куда разрешен экспорт оружия, Канаде пока не поступали запросы от Украины на покупку оружия.

"Я технически объясню, что мы сделали: мы включили Украину в тот список стран, в которые канадским заводам разрешено продавать оружие. Это просто первый шаг", – сказала она на совместной пресс-конференции с главой МИД Украины Павлом Климкиным в четверг в Киеве.

Фриланд заявила, что если какой-либо страны нет в данном списке, то ей запрещено продавать оружие.

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"Украина с 13 декабря есть в этом списке, и мы этому очень рады", – сказала глава МИД Канады.

По ее словам, Канада очень ответственно подходит к контролю экспорта вооружений.

"Нужно сначала, чтобы была просьба на покупку оружия, а потом это переходит в процесс. С 13 декабря не было никаких просьб – процесс еще не начался", – подчеркнула Фриланд.

Как сообщалось, 13 декабря Канада включила Украину в контрольный список стран, согласно которому снимается ограничение на продажу огнестрельного оружия.

Напомним, смелое решение канадского парламента подняло бурю истерики в РФ, где уже прогнозируют эскалацию на Донбассе. В России считают, что на востоке Украины может измениться соотношение сил, а канадцы могут стать стороной конфликта.