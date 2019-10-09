Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,71
27,14

Украина просела в мировом рейтинге конкурентоспособности

9 октября, 12:01

За год страна потеряла две позиции в списке Всемирного экономического форума

/ Фото: пресс-центр НБУ

Украина заняла 85 место из 141 в ежегодном рейтинге конкурентоспособности (Global Competitiveness Index, GCI) Всемирного экономического форума (ВЭФ, WEF). В прошлом году Украина занимала 83-е место среди 140 стран.

В докладе ВЭФ указано что:

  • по уровню государственных институтов Украина заняла 104-е место (было 110-е);
  • инфраструктуре – 57-е (было такое же);
  • уровню внедрения технологий – 78-е (было 77-е);
  • макроэкономической стабильности – 133-е (было 131-е );
  • уровню здравоохранения – 101-е (было 94-е );
  • уровню образования – 44-е (было 46-е );
  • рынку товаров – 57-е (было 73-е);
  • рынку труда – 59-е (было 66-е);
  • финансовой системе – 136-е (было 117-е);
  • объему рынка – 47-е (не изменилось)
  • динамике бизнеса – 85-е (было 86-е );
  • способности к инновациям – 60-е (было 58-е).

Чтобы увеличить изображение, нажмите на него

Чтобы увеличить изображение, нажмите на него

Реклама

Рядом с Украиной в рейтинге расположились Аргентина, Шри-Ланка, Молдова и Тунис.

Из ближайших стран-соседей Украины:

В тренде
Прожиточный минимум, но достойный уход: как изменится соцпомощь для пенсионеров
  • Польша заняла 37-е место (как и в прошло году);
  • Россия – 43-е место (как и в прошлом году);
  • Румыния – 51-е (+1 позиция);
  • Словакия – 42-е (-1 позиция);
  • Венгрия – 47-е (+1 позиция);
  • Молдова – 86-е (+2 позиции).

Беларусь в рейтинге вновь отсутствует.

Возглавляет рейтинг Сингапур. Второе и третье место занимают соответственно США и Гонконг. Швейцария, которая до 2018 года пять лет подряд возглавляла рейтинг, находится уже на пятом месте. Замыкают список Конго, Йемен и Чад.

Впрочем, не во всех рейтингах позиции Украины ухудшаются. Экспортные показатели, например, растут. Так, ранее Украина вошла в пятерку мировых экспортеров сливочного масла:

О том, какие позиции занимала Украина в мировых рейтингах в прошлом году, читайте на сайте "Сегодня": Украина в международных рейтингах: какие позиции мы занимали в 2018 году.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

рейтинг Украина конкурентоспособность список WEF рейтинг конкурентоспособности ВЭФ

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Украине резко подорожали доллар и евро: официальный курс
В Украине резко подорожали доллар и евро: официальный курсФинансы
В Украине задумали поменять пенсионный возраст для женщин
В Украине задумали поменять пенсионный возраст для женщинЭкономика
Путин согласился на газовый контракт с Украиной
Путин согласился на газовый контракт с УкраинойЭкономика
Штраф – 8500 грн: в Украине хотят запретить полиэтиленовые пакеты
Штраф – 8500 грн: в Украине хотят запретить полиэтиленовые пакетыЭкономика
Доллар в Украине взлетел в цене, евро пробил психологическую отметку
Доллар в Украине взлетел в цене, евро пробил психологическую отметкуФинансы
Цены кусаются: при каком курсе доллара начнут дешеветь продукты и другие товары
Цены кусаются: при каком курсе доллара начнут дешеветь продукты и другие товарыЭкономика

Новости партнеров

Loading...