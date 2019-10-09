Украина просела в мировом рейтинге конкурентоспособности

За год страна потеряла две позиции в списке Всемирного экономического форума

/ Фото: пресс-центр НБУ

Украина заняла 85 место из 141 в ежегодном рейтинге конкурентоспособности (Global Competitiveness Index, GCI) Всемирного экономического форума (ВЭФ, WEF). В прошлом году Украина занимала 83-е место среди 140 стран.

В докладе ВЭФ указано что:

по уровню государственных институтов Украина заняла 104-е место (было 110-е);

инфраструктуре – 57-е (было такое же);

уровню внедрения технологий – 78-е (было 77-е);

макроэкономической стабильности – 133-е (было 131-е );

уровню здравоохранения – 101-е (было 94-е );

уровню образования – 44-е (было 46-е );

рынку товаров – 57-е (было 73-е);

рынку труда – 59-е (было 66-е);

финансовой системе – 136-е (было 117-е);

объему рынка – 47-е (не изменилось)

динамике бизнеса – 85-е (было 86-е );

способности к инновациям – 60-е (было 58-е).

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Рядом с Украиной в рейтинге расположились Аргентина, Шри-Ланка, Молдова и Тунис.

Из ближайших стран-соседей Украины:

Польша заняла 37-е место (как и в прошло году);

Россия – 43-е место (как и в прошлом году);

Румыния – 51-е (+1 позиция);

Словакия – 42-е (-1 позиция);

Венгрия – 47-е (+1 позиция);

Молдова – 86-е (+2 позиции).

Беларусь в рейтинге вновь отсутствует.

Возглавляет рейтинг Сингапур. Второе и третье место занимают соответственно США и Гонконг. Швейцария, которая до 2018 года пять лет подряд возглавляла рейтинг, находится уже на пятом месте. Замыкают список Конго, Йемен и Чад.

Впрочем, не во всех рейтингах позиции Украины ухудшаются. Экспортные показатели, например, растут. Так, ранее Украина вошла в пятерку мировых экспортеров сливочного масла:

О том, какие позиции занимала Украина в мировых рейтингах в прошлом году, читайте на сайте "Сегодня": Украина в международных рейтингах: какие позиции мы занимали в 2018 году.

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