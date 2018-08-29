Украина расширила список запрещенных российских товаров

Сегодня, 14:20

Эмбарго действует до конца 2018 года

Украина расширила список запрещенных российских товаров
Автор фото: Анатолий Бойко, "Сегодня"

Кабинет министров Украины внес изменения перечень товаров, которые запрещено ввозить из России. .

Согласно постановлению, принятому сегодня, 29 августа, перечень запрещенных для импорта товаров из Российской Федерации дополнен цементными клинкерами. Это промежуточный продукт при производстве цемента.

Кабинет министров Украины продлил запрет на ввоз в Украину утвержденного перечня российских товаров до 31 декабря 2018 года. Изначально запрет на российские товары был введен с 10 января 2016 года постановлением правительства № 1147 от 30 декабря 2015 года "О запрете ввоза на таможенную территорию товаров происхождением из России".

В перечень российских товаров, которые попали под украинское эмбарго, входят мясо, рыба, крупы, зерна, хлебобулочные изделия, водка, пиво, сигареты, кондитерские изделия, корма, ряд химикатов и железнодорожного оборудования.

Запреты вводились в ответ на решение правительства РФ ввести с 1 января 2016 года продэмбарго в отношении Украины, принятое из-за введения Украиной санкций против России.
товары, торговля, эмбарго, Кабинет министров, российские товары

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Источник:

"Сегодня"

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