Украина расширяет эмбарго на товары из России: обнародовано постановление

Это самое значительное за последние три года увеличение списка "запрещенки" из РФ

Фото: AFP

Кабинет министров обнародовал постановление, которым расширил перечень запрещенных к ввозу на территорию Украины товаров из Российской Федерации.

"Решение принято с целью принятия мер на дискриминационные и недружественные действия в отношении Украины, применяемые государством-агрессором, а также с учетом обращений ассоциаций, объединений, предприятий ряда отраслей промышленности", - объяснили в Кабмине.

Как указано в документе, принятом 15 мая 2019 года, эмбарго распространяется на:

сырье для изготовления цемента (клинкеры);

все готовые виды цемента;

минеральные (азотные, калийные и фосфорные) удобрения;

корма для животных и продукцию ветеринарной медицины;

спички;

фанерную продукцию;

обои;

продукцию легкой промышленности (отдельные виды трикотажных изделий и обуви);

провода из углеродистой стали и металлические;

трубы, трубки, сетки металлические;

крепежные изделия;

стальную посуду;

оборудование для производства хлебобулочных изделий;

транспортные средства (автомобили, мотоциклы, тракторы и т.д.).

Помимо этого, с 1 марта 2020 года запрещается ввоз бывших в употреблении железнодорожных и трамвайных вагонов.

"Это самое значительное за последние три года расширение списка запрещенных товаров, ввозимых из РФ. Примечательно, что меры были введены на основании предложений различных отраслевых ассоциаций и отдельных украинских производителей. Под эмбарго попали все виды минеральных удобрений, импортируемых из РФ, а также большинство товаров, предназначенных для конечного потребления", – прокомментировала партнер юридической фирмы "Ильяшев и Партнеры" Алена Омельченко.

Напомним, 18 апреля Россия расширила список запрещенных товаров из Украины. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал соответствующее постановление и отметил, что расширяется запрет на ввоз в Россию украинской продукции машиностроения, легкой промышленности, металлообработки, стоимость которой за прошлый год составила почти 250 млн долларов.

10 апреля Кабинет министров Украины расширил перечень товаров из Российской Федерации, которые запрещено ввозить в Украину. Изначально эмбарго на российские товары было введено с 10 января 2016 года. В конце 2019 года правительство продлило его до 31 декабря 2019 года. Соответствующее решение потеряет силу 1 января 2020 года.

Запреты вводились в ответ на решение правительства РФ ввести с 1 января продэмбарго в отношении Украины, принятое из-за введения Украиной санкций против России.

При этом 29 декабря 2018 года Медведев подписал постановление о запрете на импорт в РФ ряда товаров из Украины либо перемещаемых через территорию Украины. Большая часть "запрещенки" – это промтовары. Но фигурируют в перечне и продукты питания.

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