Украина резко нарастила поставки улиток за границу

Экспорт за пять месяцев 2019 года увеличился почти в пять раз

/ Фото: Pixabay

Экспорт улиток, производство которых активно развивается в Украине, в январе-мае 2019 года вырос в 4,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 166,5 т улиток на 252,8 тыс. долларов. Об этом информирует Украинский клуб аграрного бизнеса (УКАБ).

"Всего за весь 2018 год было экспортировано из Украины лишь 90 т улиток, а это меньше, чем за первые пять месяцев 2019 года, и является самым низким показателем за последние четыре года", – сказано в сообщении.

В УКАБ добавили, что больше все улиток украинские производители поставили за границу в 2016 году – 347,2 т.

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Лидером по импорту украинских улиток стала Польша, которая за пять месяцев купила их на 133 тыс. долларов. Доля экспорта в эту страну составила 44%.

Второе место заняла Чехия (32%, 78 тыс. долларов), а третье – Литва (23%, 42 тыс. долларов).

При этом импорт улиток в Украине в январе-мае 2019 года составил 35,4 т, и это является самым высоким показателем за последние 13 лет, сказано в сообщении.

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