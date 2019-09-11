Украина стремится получить полмиллиарда евро от ЕС до конца 2019 года

Нам действительно нужно принять несколько законодательных актов для этого, - заявил Кулеба

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Украинские власти надеются получить второй транш макрофинансовой помощи в размере 500 млн евро до конца этого года.

Об этом завил вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба, – пишет Радио Свобода.

О выделении кредита в рамках программы макрофинансовой помощи ЕС шла речь во время переговоров вице-премьер-министра с вице-президентом Еврокомиссии Валдисом Домбровскисом.

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"Нам нужно принять несколько актов законодательства для этого, мы действительно уже кое-что сделали. Нам нужно получить этот транш до конца года. Потому что у нас в этом году пиковые выплаты по внешней задолженности, и нам этот транш очень важен как поддержка нашего финансового баланса", – пояснил Кулеба.

Перечень требований, которые Украина должна выполнять, чтобы получать макрофинансовой помощи Евросоюза, содержит обязательства в сфере борьбы с коррупцией, качества государственного управления и налоговой системы, реформу энергетического сектора, социальной политики и корпоративного управления в государственных предприятиях, а также реформу системы управления государственными финансами.

"Позиция та же — мы движемся в Европу, мы продолжаем интеграцию. Мы очень заинтересованы в экономической интеграции. Мы считаем, что Украина имеет все шансы повторить тот путь, который когда-то прошли основатели тогда Европейского сообщества. Объедините экономики, объедините людей, и политическая интеграция тоже наступит", – резюмировал Кулеба.

Напомним, в ноябре 2017-го Украина потеряла последний третий транш предыдущего "макрофина" на 600 млн. Тогда мы не выполнили 4 из 22 условий, ключевыми из которых были отмена моратория на экспорт леса-кругляка и создание автоматической системы проверки электронных деклараций. Меморандум о новой программе макрофинансовой помощи Украина и ЕС подписали в сентябре прошлого года, а в декабре мы получили первый транш на 500 млн евро.

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