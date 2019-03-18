Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,01
30,55
УКР
Главная Больше  Новости экономики Больше  Новости экономики

Украина теряет экспорт вина

Сегодня, 15:51

Таможенная статистика зафиксировала резкое падение выручки от продажи вин за границу

Фото: Анатолий Бойко, Сегодня
Украина теряет экспорт вина //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/fa2/02e/5c8fa202e76da.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/fa2/02e/5c8fa202e76da.jpg Экономика Таможенная статистика зафиксировала резкое падение выручки от продажи вин за границу

Украина по итогам февраля 2018 года сократила экспорт вина до 0,562 млн долларов в денежном выражении. Это на 87,2%, или на 3,837 млн долларов меньше, чем было в феврале-2018.

 В целом за первые два месяца 2019 года экспорт вина уменьшился на 84,1%, до 1,588 млн долларов, свидетельствуют данные Государственной фискальной службы (ГФС).

Читайте также

При этом импорт вина увеличился на 1,2%, или 0,107 млн долларов – до 9,038 млн долларов. Наибольшие поставки вина в феврале осуществлялись из Италии – на 2,408 млн долларов. Впрочем, за два месяца импорт сократился на 10,5% по сравнению с прошлым годом.

Напомним, в 2018 году в Украине упростили правила для мелких производителей вина. Новшества помогут развитию садоводства, пчеловодства и виноградарства, уверены в Кабмине.

Как известно, винная отрасль Украины пострадала от аннексии Крыма Россией в 2014 году, однако вскоре виноделие стало активнее развиваться на материковой части страны, где растут урожаи винограда. При этом в 2017 году объемы экспорта вина из Украины росли.

При этом в оккупированном Крыму стремительно сокращается площадь виноградников:

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег экспорт, импорт, вино, Украина, внешняя торговля, ГФС, виноделие

Вы сейчас просматриваете новость " Украина теряет экспорт вина". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На Закарпатье прошел праздник молодого вина

16 ноября 2018, 23:50

В Ужгороде открыли первую бочку вина нового урожая

Трампа возмутили пошлины на французское вино

13 ноября 2018, 19:04

Президент США недоволен торговой политикой Франции

Италия соберет самый большой в мире урожай винограда

1 ноября 2018, 08:12

Более 70% урожая можно будет использовать для производства вин высокого качества

Можно ли купить хорошее вино за 100 грн: эксперимент показал неожиданный результат

28 сентября 2018, 05:12

Оказывается, лучше отдать предпочтение более дорогому украинскому, чем более дешевому импортному

Лайма Вайкуле дерзко обратилась к украинцам: меня бесят эти люди

Заворотнюк показала первое фото недавно родившейся дочери

MARUV будет выступать от Украины на Евровидении-2019

Российская певица Юлия Началова умерла от остановки сердца

В Грузию вторглись российские «зеленые человечки»

"80% идиотов": Пригожин поддержал Макаревича

Каменских сделала неоднозначное заявление о Потапе: На всю жизнь

Кондратюк резко раскритиковал Зеленского

"Квартал 95" рассказал неожиданную правду о Зеленском

О чем жалеют разведенные женщины
Загрузка...

Минздрав хочет прекратить полное финансирование пациентов, которые не заключили деклараций с врачом

Сегодня, 07:51

МОЗ планирует сэкономить 360 млн грн за счет украинцев из "красного" списка пациентов

Газ для населения может подешеветь: что на самом деле предложил "Нафтогаз"

Вчера, 07:51

В "Нафтогазе" заявили, что есть все основания для снижения тарифов, если правительство откажется от регулирования цен

Как украинцы работают "на еду": 50 минут — и обед

Вчера, 07:19

Эксперты называют оп­­лату труда в стране низкой и ра­­туют за почасовой учет

Дожди уходят и возвращаются: прогноз погоды в Украине на неделю

16 марта, 07:39

В понедельник, 18 марта осадки ожидаются только в Закарпатской, Львовской и Волынской областях

Юлия Барановская разрыдалась на съемках Первого канала

«Ногу ампутировать»: страшные подробности о состоянии Началовой

"Одесса - это не Украина": Жванецкий поразил заявлением