Украина теряет экспорт вина
Таможенная статистика зафиксировала резкое падение выручки от продажи вин за границу
Украина по итогам февраля 2018 года сократила экспорт вина до 0,562 млн долларов в денежном выражении. Это на 87,2%, или на 3,837 млн долларов меньше, чем было в феврале-2018.
В целом за первые два месяца 2019 года экспорт вина уменьшился на 84,1%, до 1,588 млн долларов, свидетельствуют данные Государственной фискальной службы (ГФС).
При этом импорт вина увеличился на 1,2%, или 0,107 млн долларов – до 9,038 млн долларов. Наибольшие поставки вина в феврале осуществлялись из Италии – на 2,408 млн долларов. Впрочем, за два месяца импорт сократился на 10,5% по сравнению с прошлым годом.
Напомним, в 2018 году в Украине упростили правила для мелких производителей вина. Новшества помогут развитию садоводства, пчеловодства и виноградарства, уверены в Кабмине.
Как известно, винная отрасль Украины пострадала от аннексии Крыма Россией в 2014 году, однако вскоре виноделие стало активнее развиваться на материковой части страны, где растут урожаи винограда. При этом в 2017 году объемы экспорта вина из Украины росли.
При этом в оккупированном Крыму стремительно сокращается площадь виноградников:
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