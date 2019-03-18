Украина теряет экспорт вина

Таможенная статистика зафиксировала резкое падение выручки от продажи вин за границу

Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

Украина теряет экспорт вина //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/fa2/02e/5c8fa202e76da.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/fa2/02e/5c8fa202e76da.jpg 2019-03-18T15:51:33+02:00 Экономика Таможенная статистика зафиксировала резкое падение выручки от продажи вин за границу

Украина по итогам февраля 2018 года сократила экспорт вина до 0,562 млн долларов в денежном выражении. Это на 87,2%, или на 3,837 млн долларов меньше, чем было в феврале-2018.

В целом за первые два месяца 2019 года экспорт вина уменьшился на 84,1%, до 1,588 млн долларов, свидетельствуют данные Государственной фискальной службы (ГФС).

При этом импорт вина увеличился на 1,2%, или 0,107 млн долларов – до 9,038 млн долларов. Наибольшие поставки вина в феврале осуществлялись из Италии – на 2,408 млн долларов. Впрочем, за два месяца импорт сократился на 10,5% по сравнению с прошлым годом.

Напомним, в 2018 году в Украине упростили правила для мелких производителей вина. Новшества помогут развитию садоводства, пчеловодства и виноградарства, уверены в Кабмине.

Как известно, винная отрасль Украины пострадала от аннексии Крыма Россией в 2014 году, однако вскоре виноделие стало активнее развиваться на материковой части страны, где растут урожаи винограда. При этом в 2017 году объемы экспорта вина из Украины росли.

При этом в оккупированном Крыму стремительно сокращается площадь виноградников:

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