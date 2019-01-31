Украина увеличила аграрный экспорт в ЕС: назван ТОП-5 ключевых импортеров
Внешнеторговый оборот товарами АПК между Украиной и Евросоюзом превысил 9 млрд долларов
Внешнеторговый оборот товарами агропромышленного комплекса (АПК) между Украиной и странами Евросоюза в 2018 году вырос до 9 млрд долларов (+11,4%), из которых 6,3 млрд долларов приходятся на украинский аграрный экспорт (+8,7%).
Об этом заявила замминистра аграрной политики и продовольствия по вопросам европейской интеграции Ольга Трофимцева, сообщает пресс-служба Минагрополитики в четверг, 31 января.
Трофимцева напомнила, что в 2016 году украинский экспорт продукции АПК в страны ЕС превысил 4 млрд долларов, а в 2017-м – достиг 5,8 млрд долларов.
"Такая динамика четко демонстрирует успешность соглашения о ЗСТ (зоне свободной торговли. – Ред.) между Украиной и ЕС в сфере АПК. Это дает нам основания говорить о том, что украинские производители конкурентоспособны на рынках европейских стран и могут успешно экспортировать свою продукцию", – заявила она.
Замминистра отметила, что лидерами экспорта остаются зерновые (2,2 млрд долларов), семена масличных культур и растительного масла (по 1,1 млрд долларов).
Трофимцева также назвала ТОП-5 ключевых импортеров украинских аграрных и пищевых продуктов в ЕС:
- Нидерланды (1,2 млрд долларов);
- Испания (1,04 млрд долларов);
- Италия (737,9 млн долларов);
- Германия (667,4 млн долларов);
- Польша (656,7 млн долларов).
Напомним, в докладе, опубликованном Еврокомиссией 10 января 2019 года, говорилось, что Украина стала пятым государством по поставкам сельскохозяйственной продукции в ЕС.
29 января в Украину прибыла миссия инспекторов генерального директората Еврокомиссии по охране здоровья и безопасности пищевых продуктов. Задача инспекторов – проверить систему госконтроля за производством мяса птицы и продуктов из него, которые предназначены для экспорта в ЕС.
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