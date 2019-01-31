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Украина увеличила аграрный экспорт в ЕС: назван ТОП-5 ключевых импортеров

31 января, 18:15

Внешнеторговый оборот товарами АПК между Украиной и Евросоюзом превысил 9 млрд долларов

Фото: pexels.com
Фото: pexels.com.
Украина увеличила аграрный экспорт в ЕС: назван ТОП-5 ключевых импортеров //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/86a/9a0/5c486a9a064ea.jpeg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/86a/9a0/5c486a9a064ea.jpeg Экономика Внешнеторговый оборот товарами АПК между Украиной и Евросоюзом превысил 9 млрд долларов

Внешнеторговый оборот товарами агропромышленного комплекса (АПК) между Украиной и странами Евросоюза в 2018 году вырос до 9 млрд долларов (+11,4%), из которых 6,3 млрд долларов приходятся на украинский аграрный экспорт (+8,7%).

Об этом заявила замминистра аграрной политики и продовольствия по вопросам европейской интеграции Ольга Трофимцева, сообщает пресс-служба Минагрополитики в четверг, 31 января.

Трофимцева напомнила, что в 2016 году украинский экспорт продукции АПК в страны ЕС превысил 4 млрд долларов, а в 2017-м – достиг 5,8 млрд долларов.

"Такая динамика четко демонстрирует успешность соглашения о ЗСТ (зоне свободной торговли. – Ред.) между Украиной и ЕС в сфере АПК. Это дает нам основания говорить о том, что украинские производители конкурентоспособны на рынках европейских стран и могут успешно экспортировать свою продукцию", – заявила она.

Замминистра отметила, что лидерами экспорта остаются зерновые (2,2 млрд долларов), семена масличных культур и растительного масла (по 1,1 млрд долларов).

Трофимцева также назвала ТОП-5 ключевых импортеров украинских аграрных и пищевых продуктов в ЕС:

  1. Нидерланды (1,2 млрд долларов);
  2. Испания (1,04 млрд долларов);
  3. Италия (737,9 млн долларов);
  4. Германия (667,4 млн долларов);
  5. Польша (656,7 млн долларов).

Напомним, в докладе, опубликованном Еврокомиссией 10 января 2019 года, говорилось, что Украина стала пятым государством по поставкам сельскохозяйственной продукции в ЕС.

29 января в Украину прибыла миссия инспекторов генерального директората Еврокомиссии по охране здоровья и безопасности пищевых продуктов. Задача инспекторов – проверить систему госконтроля за производством мяса птицы и продуктов из него, которые предназначены для экспорта в ЕС.

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Тег экспорт, АПК , товарооборот, Минагропрод, МинАПК, агропродукция

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