Украина увеличила "дыру" в торговом балансе

Платежный баланс пока остается в "плюсе", но показатели падают

Дефицит внешней торговли Украины в первом полугодии вырос почти на 24%. В январе-июне 2018 года баланс внешней торговли товарами и услугами Украины в январе-июне 2018 года сведен с дефицитом 3,806 млрд долл.За аналогичный период 2017 года дефицит составлял 3,078 млрд долл. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины (НБУ).

Дефицит внешней торговли товарами за январь-июнь вырос на 26,8% – до 4,277 млрд долларов, профицит внешней торговли услугами – в 1,6 раза, до 471 млн долл.

Объемы экспорта товаров увеличились на 11,5% в годовом измерении и составили в июне 3,4 млрд долларов. За январь-июнь 2018 экспорт товаров вырос на 11,7%, до 21,2 млрд долларов.

"Основной вклад в рост экспорта обеспечивали поставки металлургической продукции, рост которых ускорился (до 32,5% г/г)", – подчеркнули в Нацбанке.

Объемы импорта товаров в июне составили 4,3 млрд долларов, однако рост существенно замедлился (до 9,9% в годовом измерении) прежде всего за счет продукции машиностроения и химической промышленности. Всего за январь-июнь импорт товаров вырос на 14% год к году и составил 25,5 млрд долларов.

В целом, платежный баланс Украины за январь-июнь 2018 года сведен с профицитом 307 млн долларов. Это в 3,4 раза ниже профицита за аналогичный период 2017 года. В июне платежный баланс сведен с незначительным профицитом 23 млн долларов.

"Уровень международных резервов уменьшился до 18 млрд долларов на 1 июля 2018 года из-за выплат кредитов в пользу МВФ и покрывает 3,1 месяца будущего импорта", – добавили в НБУ.

Напомним, в Украине по итогам 2017 года зафиксирован профицит платежного баланса. "Плюс" составил 2,566 млрд долларов, что вдвое выше профицита за 2016 год. Таким образом, профицит платежного баланса в Украине сохраняется три года подряд.

Впрочем, в МВФ ожидают, что в 2018 году дефицит платежного баланса Украины составит 3,7% ВВП вместо запланированных 3% (примерно на 15 млрд грн), а в 2019 году он составит 3,5%.

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