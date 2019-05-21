Украина вводит антидемпинговые пошлины на импорт цемента из трех стран

Речь идет о цементных клинкерах и портландцементе

Фото: Przemyt / Facebook.

Межведомственная комиссия по международной торговле (МКМТ) 21 мая решила применить антидемпинговые меры в отношении поставок в Украину цементных клинкеров и портландцемента из России, Беларуси и Молдовы. Об этом информирует пресс-служба Министерства экономического развития и торговли.

МКМТ установила наличие демпингового импорта из этих стран в течение 2015-2018 годов, сказано в сообщении.

При этом отмечается, что доли импорта цементных клинкеров и портландцемента из РФ, Беларуси и Молдовы в общем объеме импорта этих товаров в Украину постоянно росли в течение всего периода исследования.

На товары происхождением из РФ установлена антидемпинговая пошлина в размере 114,95%, из Беларуси – 57,03%, из Молдовы – 94,46%.

"Пошлина будет взиматься на протяжении пяти лет", – говорится в сообщении.

Когда начнут действовать пошлины, в Минэкономразвития не уточнили.

Напомним, 15 мая Кабинет министров ввел эмбарго на импорт российского портландцемента, а также глиноземного, шлакового, сульфатостойкого цемента и подобных гидравлических цементов, в том числе в форме клинкеров.

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