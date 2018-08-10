Украина выиграет от конфликта Канады и Саудовской Аравии – эксперты

Низкий урожай в Европе и решение Саудовской Аравии отказаться от импорта зерна из Канады могут дать Украине шанс снова экспортировать пшеницу в Саудовскую Аравию. К такому выводы пришли аналитики Reuters.

Сейчас Украина является основным поставщиком ячменя в Саудовскую Аравию, но пшеница не экспортировалась в эту страну с 2016 года. Германия и Польша являются ведущими экспортерами пшеницы в Саудовскую Аравию, но плохая погода может уменьшить их экспортный профицит в этом году. Канада же является крупнейшим поставщиком ячменя в эту страну.

Поэтому решение крупнейшего государственного агентства по закупке пшеницы в Саудовской Аравии об отказе закупать канадскую пшеницу и ячмень на международных тендерах из-за политического спора также может позволить Украине больше продавать Эр-Рияду.

"У Украины не было поставок пшеницы в Саудовскую Аравию в сезоне 2017/18, но в нынешней ситуации этот рынок может быть весьма перспективным для украинских экспортеров зерна", – говорится в отчете аналитиков "АПК-Информ".

Они отмечают, что доля Украины на рынке ячменя в Саудовской Аравии может стать выше нынешних 22%.

Напомним, Саудовская Аравия объявила о прекращении дипломатических и торговых отношений с Канадой.

Спор разгорелся из-за ареста нескольких женщин. Так, Саудовская Аравия приняла решение об отмене запрета для женщин на вождение автомобиля в сентябре 2017 года, однако вступило в силу только 24 июня 2018 года. Несколько активисток были арестованы в мае и июне текущего года, непосредственно перед вступлением новых правил в силу. МИД Канады призвал власти о Саудовской Аравии немедленно освободить арестованных правозащитниц, включая Самар Бадави. Саудовская Аравия опубликовала ответ, в котором позиция Канады была охарактеризована как "совершенно неверная и содержащая абсолютно ложные утверждения". Глава МИД Канады Христя Фриланд в то же день выразила "серьезную озабоченность" в связи со сложившейся ситуацией и попросила Эр-Рияд разъяснить происходящее.

Канадские заявления были расценены в саудовской столице как вмешательство во внутренние дела. Больше всего Саудовскую Аравию возмутили слова о "немедленном освобождении".

Ранее аналитики выяснили, что решение об отмене запрета на вождение автомобиля женщинами положительно скажется на темпах экономического роста Саудовской Аравии, добавив к ВВП страны в общей сложности 90 млрд долларов к 2030 году.