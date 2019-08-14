Украина выиграла тендер на поставку самолетов в Южную Америку

Ан-178 / Фото: Укроборонпром

"Укроборонпром" стал победителем тендера, объявленного МВД Перу, на покупку военно-транспортных самолетов. По его результатам украинский транспортник Ан-178 заменит в этой латиноамериканской стране украинский же Ан-32Б. Об этом сообщил генеральный директор "Укроборонпрома" Павел Букин.

Так, в перуанском тендере украинский Ан-178 выиграл у C-27 Spartan (США – Италия) и C-295 (Airbus).

"Перу может стать первым экспортным полигоном для нового самолета, созданного на ГП "Антонов". В нашу пользу в этом случае сыграли как профессионализм и настойчивость контрактников "Укроборонпрома", так и легендарная надежность торговой марки "Антонов", - подчеркнул Букин.

Ан-178 / Фото: Укроборонпром Реклама

В тренде Апелляция по делу о ДТП в Харькове: защита Дронова просит отменить приговор

По его словам, в тендере участвовало предприятие "Спецтехноэкспорт", входящая в состав госконцерна. В конкурсе, где оценивались эксплуатационные характеристики, сроки поставки, расширенные гарантии, обучение персонала, социальные и производственные преференции, Ан-178 опередил всех конкурентов.

Читайте также: В Украине активно развивается авиастроение и космическая отрасль

Напомним, Ан-178 является дальнейшим развитием семейства региональных реактивных самолетов Ан-148 /и Ан-158. Его высота полета – 12 км, дальность – 5500 км, максимальная скорость – 825 км/ч. Самолет имеет измененную форму фюзеляжа, рампу для погрузки и выгрузки габаритных грузов и способен перевозить до 18 тонн перевозимого в том числе большегрузные морские контейнеры. Самолет может садиться и взлетать с любых аэродромов, в том числе грунтовых.

Смотрите видео о том, как на Farnborough Airshow-2018 украиснкий Ан-178 выполнил показательный полет:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама