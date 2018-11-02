Украина запасла рекордное количество газа на зиму

Сегодня, 11:42

Объем запасов газа в подземных хранилищах на конец октября превысил отметку в 17 млрд кубометров

. Автор фото: Сергей Николаев, "Сегодня"

По состоянию на 30 октября 2018 года в подземных хранилищах газа (ПХГ) Украины накоплено 17,1 млрд кубометров "голубого топлива", что является рекордным показателем за последние четыре года. Такие данные приводит пресс-служба НАК "Нафтогаз Украины".

Согласно сообщению НАК, в прошлом сезоне запасы газа в ПХГ на эту дату были на уровне 16,8 млрд кубометров, то есть на 2% меньше, чем в текущем. При этом остаток на конец отопительного сезона 2017/2018 годов составлял 7,4 млрд кубометров.

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В "Нафтогазе отметили, что во второй половине октября запасы газа в ПХГ "Укртрансгаза" увеличились на 2,3%, или на 390,87 млн кубометров.

"Таким образом, Украина сейчас имеет в ПХГ объемы природного газа, достаточные для стабильного прохождения отопительного периода", – резюмировали в "Нафтогазе".

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Как сообщил 24 октября в ходе заседания правительства премьер-министр Владимир Гройсман, Украина накопила достаточные запасы газа в подземных хранилищах для нормального прохождения отопительного сезона 2018-2019 годов, о старте которого Кабмин объявил 15 октября.

Позже премьер поручил проверить готовность местных властей к отопительному сезону.
газ, Нафтогаз, отопительный сезон, Укртрансгаз, ПХГ, запасы газа

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Источник:

"Сегодня"

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