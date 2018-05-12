Украина ждет крупного урожая кукурузы

Из-за поздней весны Украине пришлось компенсировать недосев ранних зерновых поздними культурами, в частности кукурузой, которую стал активнее закупать Китай. Поэтому урожай кукурузы в 2018 году прогнозируется на уровне 28,2 млн тонн, что на 14% превысит показатель 2017 года. Об этом сообщили аналитики "АПК-Информ".

Экспортный потенциал культуры в 2018/19 маркетинговом году (МГ) оценивается в 21 млн тонн, что в полной мере может удовлетворить потребности ключевых импортеров, отмечают эксперты.

Основным покупателем украинской кукурузы остается Европейский Союз, на долю стран которого в октябре-марте текущего МГ суммарно пришлось более 47% всех экспортных поставок культуры.

"Данный регион остается привлекательным, так как первые прогнозы мировых агентств на фоне сложившихся погодных условий показывают ожидаемое снижение производства кукурузы в ЕС в 2018 году. Это будет стимулировать импорт, в первую очередь, украинской кукурузы", – отмечают эксперты.

Что касается внутренней переработки, то, согласно оценкам аналитиков, в Украине на выработку продовольственной продукции расходуется менее 1% от общего предложения кукурузы. Здесь также ограничивающим фактором является спрос на кукурузную крупу, который в стране достаточно низок, а на внешнем рынке сформирован достаточно узкий круг импортеров, закупающих данную продукцию небольшими партиями.

При этом ранее аналитики прогнозировали, что экспорт кукурузы из Украины упадет из-за снизившейся урожайности этой культуры.