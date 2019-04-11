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Украинцам не хватает рыбы: потребление не дотягивает до нормы

Сегодня, 08:13

Люди жалуются на дороговизну, а продавцы на рынках – на отсутствие покупателей

Украинцам не хватает рыбы: потребление не дотягивает до нормы Экономика Люди жалуются на дороговизну, а продавцы на рынках - на отсутствие покупателей

С потреблением рыбы в Украине остаются проблемы – жители страны едят ее вдвое меньше, чем в среднем по Европе. За год украинец съедает в среднем всего 14 килограммов рыбы. Люди сетуют, что покупать рыбу и морепродукты дорого, а потому блюда из них появляются на столе редко.

Дело в том, что рыба попадает на украинские прилавки из Норвегии, Дании и Турции. Товар закупают за доллары, поэтому стоимость напрямую зависит от курса.

Цены на морскую рыбу на рынке, действительно, "кусаются". Сейчас филе стоит уже 380-400 гривен за килограмм. Продавцы жалуются, что клиентов почти нет.

"Когда брали даже оптом, а сейчас меньше идет рыбы – экономят", – рассказывает продавщица Татьяна.

Значительно дешевле стоит речная рыба, хотя она не менее полезна чем морская. В ней содержится ценные жиры и белок, а также витамины A и D. Днепровский карп продается по 90 гривен за килограмм, щука – за 125 гривен, судак – за 160. Покупателей привлекают акцией – бесплатная очистка туши от чешуи.

Диетолог Евгения Крылова говорит: рыба должна быть в рационе три раза в неделю. Отсутствие этого продукта может привести к хронической усталости и отразиться на внешности.

"Наш мозг состоит тоже из жира, Омега-3 кислоты нам необходимы, чтобы мы думали. Плюс это процесс снижения веса, здоровье пищеварительного тракта, волосы, ногти... Омега-3 должны быть в рационе каждого человека", – поясняет эксперт.

Впрочем, по словам диетолога, в рыбе, которую выращивают в искусственных водоемах, пользы мало. Такую рыбу часто кормят пищевыми добавками для роста.

Напомним, рекомендуемая норма потребления рыбы составляет 20 кг на одного человека в год. При этом морская рыба должна составлять 75% от указанной нормы. 

Ранее эксперты прогнозировали, что и без того низкое потребление рыбы в Украине продолжит падать. Как отмечают специалисты, импортная рыба украинцам не по карману, а отечественный продукт в магазинах продают редко.

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Тег продукты, потребление, рыба, Украина, рацион, морепродукты

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