Украинцам разрешили автоматическое заполнение е-деклараций о доходах
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Чтобы упростить процедуру подачи налоговой декларации, Государственная фискальная служба Украины (ГФС) внедрила в электронном кабинете плательщика новый сервис, который предусматривает частичное автоматическое заполнение декларации о доходах.
Чтобы подать декларацию в электронном виде с использованием этого сервиса, налогоплательщику нужно иметь личную электронную цифровую подпись.
Воспользоваться сервисом могут:
- физические лица, которые обязаны подавать годовую налоговую декларацию об имущественном состоянии и доходах;
- лица, имеющие право подать декларацию с целью получения налоговой скидки;
- лица, ведущие независимую профессиональную деятельность.
Как пояснили в ГФС, частичное автозаполнение декларации возможно на основании учетных данных плательщика, сведений о полученных доходах, и сведений об объектах недвижимого или движимого имущества. При этом при заполнении декларации любое значение можно откорректировать в ручном режиме.
Напомним, на днях стало известно, сколько доходов украинцы показали налоговой в 2018 году. Оказалось, что граждане страны задекларировали больше, чем годом ранее.
Традиционно кампания по декларированию доходов в Украине стартует с начала года и длится до 1 мая с различными сроками, в зависимости от категории плательщика. Плательщиков подоходного налога (официальное название — налога с доходов физлиц. НДФЛ), подающих годовые декларации, можно разбить условно на два вида: тех, кто обязан подавать годовую декларацию и тех, кто имеет право на такую подачу, но делать этого не обязан.
Ранее юристы назвали типичные ошибки украинцев при декларировании доходов.
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