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Украинцам разрешили автоматическое заполнение е-деклараций о доходах

Сегодня, 13:33

Если информация отобразилась неправильно, ее можно изменить в ручном режиме

Фото: Григорий Салай, Сегодня
Украинцам разрешили автоматическое заполнение е-деклараций о доходах https://www.segodnya.ua/i/image_610x343/media/image/5c3/da6/f05/5c3da6f0586a7.jpg https://www.segodnya.ua/i/image_150x100/media/image/5c3/da6/f05/5c3da6f0586a7.jpg Экономика Если информация отобразилась неправильно, ее можно изменить в ручном режиме

Чтобы упростить процедуру подачи налоговой декларации, Государственная фискальная служба Украины (ГФС) внедрила в электронном кабинете плательщика новый сервис, который предусматривает частичное автоматическое заполнение декларации о доходах.

Чтобы подать декларацию в электронном виде с использованием этого сервиса, налогоплательщику нужно иметь личную электронную цифровую подпись. 

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Воспользоваться сервисом могут:

  • физические лица, которые обязаны подавать годовую налоговую декларацию об имущественном состоянии и доходах;
  • лица, имеющие право подать декларацию с целью получения налоговой скидки;
  • лица, ведущие независимую профессиональную деятельность.

Как пояснили в ГФС, частичное автозаполнение декларации возможно на основании учетных данных плательщика, сведений о полученных доходах, и сведений об объектах недвижимого или движимого имущества. При этом при заполнении декларации любое значение можно откорректировать в ручном режиме.

Напомним, на днях стало известно, сколько доходов украинцы показали налоговой в 2018 году. Оказалось, что граждане страны задекларировали больше, чем годом ранее.

Традиционно кампания по декларированию доходов в Украине стартует с начала года и длится до 1 мая с различными сроками, в зависимости от категории плательщика. Плательщиков подоходного налога (официальное название — налога с доходов физлиц. НДФЛ), подающих годовые декларации, можно разбить условно на два вида: тех, кто обязан подавать годовую декларацию и тех, кто имеет право на такую подачу, но делать этого не обязан.

Ранее юристы назвали типичные ошибки украинцев при декларировании доходов.

налоги, ГФС, е-декларирование, декларация о доходах

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Сегодня

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