Украинцам снова пересчитают пенсии: Рева озвучил сроки

Кабинет министров во время перерасчета пенсий в марте 2019 года планирует решить проблему граждан, которые имеют высокий трудовой стаж и низкие выплаты. Об этом заявил министр социальной политики Андрей Рева.

"Мы во время проведения второго этапа реформы в марте 2019 года, при перерасчете пенсий, в соответствии с формулой учтем те проблемные моменты, о которых мы говорим. Мы над этим работаем и делаем соответствующие расчеты", – сказал Рева.

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По его словам, людей, которые имеют полный трудовой стаж, на сегодня насчитывается более 3 млн человек.

Как известно, при расчете пенсии учитывается стаж и зарплата за последние три года перед выходом на заслуженный отдых. Таким образом, даже при наличии большого стажа пенсия может оказаться очень низкой – из-за невысокой зарплаты.

Напомним, в октябре 2017 года, когда стартовала пенсионная реформа, военным пенсионерам не пересчитали пенсии. В связи с этим был разработан законопроект, который должны были направить в Верховную Раду, но из-за дискуссий вокруг этого документа процесс его принятия затянулся.

В итоге Кабинет министров повысил пенсии военным, не дожидаясь решения Верховной Рады о перераспределении выплат. Теперь парламент должен изменить законодательство так, чтобы бойцы с передовой получали самые высокие пенсионные выплаты.