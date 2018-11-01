Украинцев ждет массовый пересчет пенсий – Гройсман

С 1 марта 2019 года планируется пересчет и повышение пенсий в Украине. Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман на встрече с новым главой Пенсионного фонда Украины Евгением Капинусом, передает пресс-служба правительства.

Гройсман поручил Капинусу подготовиться к повышению пенсий военнослужащим с 1 января 2019 года, а также пересчету всех пенсий с 1 марта 2019 года.

"Два важнейших задания: Пенсионный фонд должен быть подготовлен к тому, чтобы с 1 января 2019 года в очередной раз повысить пенсии военным пенсионерам. А также подготовиться к тому, чтобы с 1 марта 2019 года провести первый в истории Украины массовый пересчет и повышение пенсий всех других категорий пенсионеров", - заявил Гройсман.

Напомним, в Украине планируется провести индексацию пенсий по новой формуле. По расчетам правительства, повышение пенсий коснется примерно 10 млн человек. На эти цели в проекте госбюджета заложено 139 млрд грн.

Индексация будет проводиться по новой формуле – пенсии должны быть проиндексированы "на коэффициент, который соответствует 50% показателя роста потребительских цен за предыдущий год и 50% показателя роста средней заработной платы (дохода) в Украине, с которой уплачены страховые взносы":