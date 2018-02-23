Украинцы массово скупают бытовую технику

За прошлый год спрос на бытовую технику и электронику в Украине вырос почти на 30% и продолжает повышаться. Журналисты "Сегодня" разобрались, что послужило причиной ажиотажа – узнала Инна Гоголь.

Как рассказывают продавцы, украинцы в основном скупают крупную бытовую технику и видеорегистраторы. А вот ряды с фото- и видеотехникой обходят стороной.

Почти в каждом чеке – 2-3 товара, рассказывает продавец Артем Яблоновский. В последнее время выросла и средняя сумма покупки.

"Покупают более дорогую технику. Понимают, что потом будет дороже, поэтому берут, то, что дольше прослужит, лучшего качества", – отмечает Яблоновский.

Во время экономичная кризиса такие покупки – это способ вложить мелкие сбережения, поясняет экономист Андрей Новак. Кроме того, сейчас выгодные условия потребительских кредитов.

"Нудно дождаться по любому виду бытовой или компьютерной техники выхода новинки, но покупать не новинку, а предыдущую модель, на которую будут большие скидки", – советует Новак.

Как советуют эксперты, покупать стоит и технику длительного пользования. Ее выгоднее всего брать накануне праздников.

Напомним, за прошлый год украинцы потратили на мобильные телефоны свыше 22 млрд грн – в разы больше, чем на любую другую персональную электронику. Аналитики подсчитали, что новые мобильники украинцы покупают в среднем раз в 5-6 лет (без учета рынка б/у устройств и покупок за рубежом).

В целом объем рынка смартфонов в Украине в 2017 году достиг 4,6 млн устройств. Это на 20% больше, чем в 2016 году. На 2018 год производители прогнозируют такие же темпы роста, соответственно, рынок может достигнуть 5,5 млн смартфонов.