Украинцы могут ездить без виз в 128 стран: опубликован обновленный рейтинг паспортов

За 10 лет наша страна улучшила свою позицию на 22 строчки

Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

Украинцы могут ездить без виз в 128 стран: опубликован обновленный рейтинг паспортов //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/9e4/58b/5c99e458bae67.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/9e4/58b/5c99e458bae67.jpg 2019-03-26T10:37:00+02:00 Экономика За 10 лет наша страна улучшила свою позицию на 22 строчки

Ко второму кварталу 2019 года украинцы имеют безвизовый доступ в 128 стран мира. Об этом свидетельствуют данные компании Henley&Partners, которая проанализировала последние изменения в безвизовом режиме всех стран мира.

Так, Украина занимает 40-е место из 104 в "Индексе паспортов", который отражает количество безвизовых стран для граждан того или иного государства. При этом Украина обгоняет соседние страны. Молдова, Россия и Беларусь имеют показатели в 121, 118 и 77 стран с безвизовым режимом соответственно.

"За три месяца Украина поднялась в рейтинге с 41-го на 40-е место, но в то же время число безвизовых стран осталось прежним – 128. Такой же показатель у Никарагуа и Тувалу. ... Число безвизовых направлений для россиян сократилось на одну страну за счет изменений визового режима с Оманом. Показатели Республики Беларусь не изменились. Республика Молдова, которая недавно представила программу получения гражданства через инвестиции, поднялась на одну позицию. Сейчас она занимает 45-е место", – отмечается в результатах исследования.

За год позиция Украины заметно улучшилась (было 44-е место) – в начале 2018 года граждане страны могли посещать без визы 114 стран мира. За год украинцы получили безвиз с 14 странами. За 10 лет Молдова поднялась в рейтинге на 21 строчку, Украина – на 22.

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Возглавили рейтинг Япония, Сингапур и Южная Корея. Граждане этих стран могут посещать без визы или с визой по прибытии 189 государств. Год назад первое место занимала Германия, но теперь потеряла безвизовый доступ в Узбекистан, и заняла второе место с показателем 188 стран. Третье место разделили сразу пять стран: Дания, Финляндия, Франция, Италия и Швеция.

Великобритания и США все больше отдаляются от первого места, которое занимали в 2015 году. Великобритания сейчас находится на пятом месте (185 стран без визы), США – на шестом (184 страны).

"Brexit пока что не повлиял на позицию Великобритании в индексе. Потеря позиций страны в рейтинге связана в первую очередь с улучшением результатов азиатских стран", – подчеркивают аналитики.

Паспорта стран, в которых действуют программы получения гражданства через инвестиции, традиционно занимают высокие позиции. Мальта за три месяца поднялась с девятой на восьмую строчку рейтинга. Она опережает Австралию, Исландию и Новую Зеландию. Результаты Кипра не изменились: 16-е место и 173 страны без визы. Черногория, которая должна запустить свою инвестиционную программу в ближайшие месяцы, поднялась на 19 строчек с 2009 года, и сейчас занимает 43-е место с показателем 124 страны.

Афганистан и Ирак остаются на последнем месте индекса с показателем 30 безвизовых стран.

Ранее также стало известно, что безвизом с ЕС воспользовались два миллиона украинцев. Кроме того, более чем за год безвиза с Евросоюзом украинцы оформили 5 млн биометрических паспортов.

Также сообщалось, что сейчас обсуждается вопрос введения безвизового режима между Украиной и Кореей.

Специалисты отмечают, что место в индексе паспортов мира может помочь усилить экономику Украины:

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