Украинцы настроились на крупные покупки: опубликованы данные по потребительским настроениям

Индекс заметно улучшился с осени 2018 года; потребители стали меньше бояться инфляции и девальвации

Фото: AFP

Украинцы настроились на крупные покупки: опубликованы данные по потребительским настроениям //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/409/b32/5c5409b32ba6d.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/409/b32/5c5409b32ba6d.jpg 2019-02-01T10:56:00+02:00 Экономика Индекс заметно улучшился с осени 2018 года; потребители стали меньше бояться инфляции и девальвации

Потребительские настроения украинцев в декабре 2018 года улучшились по сравнению с ноябрем на 2,4 пункта – до 62,2 по 200-балльной шкале после существенного падения в октябре-2018. Об этом свидетельствуют данные GfK Ukraine.

Показатель декабря-2018 оказался на 1,9 пункта выше, чем в декабрем-2017, уточняется в материалах исследования.

"Больше всего улучшились потребительские настроения граждан со средним и выше среднего уровнем дохода. В этих группах в декабре существенно вырос индекс ожидаемых изменений дохода в будущем и целесообразность больших покупок. В то же время усилился пессимизм в группе граждан с доходом ниже среднего", – отметили аналитики.

Наибольшую положительную динамику показал индекс целесообразности крупных покупок, который вырос в декабре-2018 на 3,7 пункта – до 71,6, указывается в исследовании.

Украинцы были также оптимистичны в отношении ожиданий динамики безработицы – соответствующий индекс вырос на 3,5 пункта – до 134. Индекс ожидаемых изменений личного материального положения вырос на 3,2 пункта – до 61,8.

Настроения потребителей относительно стабильности гривни продолжили улучшение: индекс девальвационных ожиданий снизился на 1,2 пункта – до 158,4. К слову, большинство экспертов также прогнозирует укрепление гривни к доллару. Помимо этого, улучшился индекс инфляционных ожиданий, снизившись на 2,6 пункта – до 186,6, а также на 2,6 пункта увеличился индекс экономических ожиданий – до 63,6.

Ранее сайт "Сегодня" разбирался, почему потребительские настроения украинцев упали.

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