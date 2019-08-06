Украинцы – не первые: Нефьодов рассказал о контрабандных схемах в Китае и Канаде

Проблема так называемых "челноков" или "пиджаков" на таможне не является исключительно украинской и характерна для многих стран мира. Об этом рассказал новый глава службы Максим Нефьодов в интервью сайту "Сегодня"
"Такая схема – абсолютно не украинская специфика. Она существует во многих странах. Ну, например, такая схема активно использовалась между Гонконгом и материковым Китаем. <...> Наверное, ни в одной стране мира эта схема не ликвидирована полностью. Например, я недавно общался с канадцами – у них тоже есть контрабанда сигарет, которой занимаются индейцы, живущие на традиционных территориях и имеющие право на самоуправление", – сказал Нефьодов.
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При этом бороться с такой схемой можно с помощью комбинации мер, уверен чиновник.
"Во-первых, нужно сделать реально возможным легальное оформление товаров. Потому что многие бизнесмены используют такие схемы не потому, что хотят нарушать, а потому, что не имеют легальной возможности ввозить этот товар "по-белому". А если ввозят, их отправляют на проверки, которые могут длиться неделями. И когда так происходит несколько раз, человек начинает понимать, что так дела не будет. <...> Уменьшить объемы потоков – это довольно реально. Но, снова-таки, все нужно делать постепенно, чтобы и бизнес под это подстраивался, и люди переориентировались на какие-то другие виды занятости", – подчеркнул Нефьодов.
Больше о новой Таможенной службе узнавайте из интервью Максима Нефьодова сайту "Сегодня" - Максим Нефьодов: Я против криминализации нарушений таможенных правил
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