Украинцы платят все больше "налога на роскошь": стали известны суммы

Пятый год в Украине действует "налог на роскошь" - так в обиходе называют налог на имущество, предусмотренный разделом XII Налогового кодекса. Этот налог собирается в местные бюджеты и делится на несколько видов: налог на недвижимость, налог на землю и налог на транспорт.
По итогам 2018 года эти три вида налога на имущество принесли в бюджеты свыше 4,7 млрд грн. Такие данные предоставила Госфискальная служба (ГФС) в ответе на запрос сайта "Сегодня". Речь идет о средствах, которые заплатили физические лица.
"Наблюдается позитивная динамика поступлений налога на имущество физических лиц", – сообщили в ГФС.
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В частности:
- налога на землю в 2017 году собрали на 3,41 млрд гривен, в 2018 году – 3,79 млрд гривен, а за первые семь месяцев 2019 года - 1,23 млрд гривен;
- налог на недвижимость (кроме земли) в 2017 году составлял 444,7 млн гривен, в 2018 году – 798,9 млн гривен, за январь-июль 2019 года - 355,9 млн гривен;
- по транспортному налогу в 2017 году собрали 132,2 млн гривен, в 2018 году – 176 млн гривен, к 1 июля 2019 года - 69,3 млн гривен.
Подробнее о ситуации с налогом на имущество читайте на сайте "Сегодня" в специальном материале - Налог на роскошь в Украине: много ли должников и сколько получает бюджет
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