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Украинцы платят все больше "налога на роскошь": стали известны суммы

Сегодня, 09:03

Налог на имущество разделен на три вида; по каждому - отдельная статистика

/ Фото: Getty Images

Украинцы платят все больше "налога на роскошь": стали известны суммы https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%9A%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0%20%D0%9D%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B3%D0%B8%20%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8F https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%9A%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0%20%D0%9D%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B3%D0%B8%20%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8F Экономика Налог на имущество разделен на три вида; по каждому - отдельная статистика

Пятый год в Украине действует "налог на роскошь" - так в обиходе называют налог на имущество, предусмотренный разделом XII Налогового кодекса. Этот налог собирается в местные бюджеты и делится на несколько видов: налог на недвижимость, налог на землю и налог на транспорт.

По итогам 2018 года эти три вида налога на имущество принесли в бюджеты свыше 4,7 млрд грн. Такие данные предоставила Госфискальная служба (ГФС) в ответе на запрос сайта "Сегодня". Речь идет о средствах, которые заплатили физические лица.

"Наблюдается позитивная динамика поступлений налога на имущество физических лиц", – сообщили в ГФС. 

Читайте также: Уведомления о налоге на недвижимость получили не все: юрист дал совет

В частности:

  • налога на землю в 2017 году собрали на 3,41 млрд гривен, в 2018 году – 3,79 млрд гривен, а за первые семь месяцев 2019 года - 1,23 млрд гривен;
  • налог на недвижимость (кроме земли) в 2017 году составлял 444,7 млн гривен, в 2018 году – 798,9 млн гривен, за январь-июль 2019 года - 355,9 млн гривен;
  • по транспортному налогу в 2017 году собрали 132,2 млн гривен, в 2018 году – 176 млн гривен, к 1 июля 2019 года - 69,3 млн гривен.

Подробнее о ситуации с налогом на имущество читайте на сайте "Сегодня" в специальном материале - Налог на роскошь в Украине: много ли должников и сколько получает бюджет

Также новости "Сегодня" подробно рассказывали о налоге на жилье - кто должен платить и сколько. Об этом узнавайте из сюжета наших журналистов:

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Источник: Сегодня

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