Украинцы предложили проект добычи угля в Таджикистане

Получив многолетний опыт в угледобывающей отрасли и изучив ее проблемы изнутри, сформировалась группа единомышленников под руководством Алексея Козлова. Группа нацелена на удовлетворение потребностей клиента посредством своего практического профессионального опыта и систематического мониторинга экономических процессов, влияющих на угледобывающую отрасль. Команда фокусирует свою работу на обеспечении стабильного функционирования объекта за счет оптимизации затрат, соблюдения норм охраны труда и технологической дисциплины.

Алексей Анатольевич Козлов – шахтер в 4-м поколении, обладает 20-летним опытом в сфере добычи угля, из них 17 – на руководящих должностях, в период с 2011 по 2014 год управлял командой из 5000 человек.

Весь полученный опыт работы в угледобыче не прошел даром. Алексеем было принято решение расширить регион деятельности. Первым проектом компании стала разработка и реализация концепции месторождения "Могиен" (Республика Таджикистан). О подробностях проекта рассказывает Алексей Козлов.

- Почему именно Таджикистан?

- Национальные запасы угля в Таджикистане составляют около 4,5 млрд тонн. Аграрная направленность, отсутствие собственных электростанций, слабо развитая сеть электропередач – все это было характерно для страны лишь до получения независимости. Стремительный рост населения (более 60% за годы независимости Таджикистана) и завышенные цены на газ со стороны Узбекистана оказали влияние на развитие Таджикистана.

Наиболее целесообразной альтернативой получения энергии остается уголь. "Шураб" – единственная в государстве угольная шахта, где велась промышленная добыча. В настоящее время шахта остановлена. Наша задача – проанализировать и предложить варианты развития и создания угольной промышленности Таджикистана. Без оценки независимых экспертов принять решение на государственном уровне крайне сложно, особенно в сфере, касающейся энергетических ресурсов.

- Известно, что во время поездки в Таджикистан вы охватили угольную промышленность в целом. Почему не ограничились одной только вскрывающей выработкой на новой шахте "Могиен"?

- Масштабность проектов нас только привлекает, поэтому была изучена вся геологическая документация государства, рассмотрено положение дел на основных месторождениях – это "Шураб", "Фон-Ягноб", "Могиен" и "Назар-Айлок". В целом мы определили общие направления угольной добычи всего Таджикистана.

- Что конкретно было сделано вашей командой на месторождении "Могиен"?

- Выполнены работы по созданию инфраструктуры коммуникации и пройдено 150 м наклонного ствола с частичным покрытием затрат за счет попутной добычи. После завершения работ по вскрытию запланированы работы по подготовке очистных забоев и доведения объемов добычи до 1000 тонн в сутки. Хочу отметить, что это только стартовый показатель.

- И как быстро можно будет достичь таких результатов?

- В целом срок окупаемости данного проекта при рыночной цене угля $50/т – 2 года.

- Насколько рискованной и реальной является концепция? Ведь большинство консалтинговых компаний, независимо от сферы деятельности, дают многообещающие прогнозы, которым не всегда суждено сбыться.

- Я лично гарантирую снижение затрат на добычу, повышение производительности труда на предприятии. Что для этого необходимо: четко следовать разработанной нами концепции на основании изучения стратегии предприятия, анализа затрат, эффективности использования машин и механизмов, системы управления. Таким образом, собственник, инвестор, руководитель компании, обратившись к нам, ничем не рискует, а по факту получает объективный взгляд на принятые решения и их эффективность. Цель нашей работы – не указать на чьи-то проблемы или "грехи", а предложить пути их решения и взять ответственность на себя, при необходимости реализовать практически. Мы фокусируем свои усилия на достижении поставленных задач.

- Спрогнозируйте в нескольких словах будущее угольной промышленности Таджикистана?

- На данный момент больше 200 предприятий Таджикистана используют в качестве топлива каменный уголь. Угольная промышленность масштабируется в геометрической прогрессии: еще в 2015 году объем производства составлял 1 млн тонн, а уже в 2017 показатель увеличился до 1 млн 800 тыс. тонн. Для Таджикистана есть все перспективы за несколько лет увеличить объемы добычи, снизив затраты и повысив качество угля. Главное – без замедления приступить к модернизации технической базы и внедрению разработанных концепций развития.

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