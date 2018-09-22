Украинцы стали пользоваться прачечными: где стирать экономнее

Домашняя "стиралка" потребляет по 50 литров воды и 4 кВт электроэнергии за раз

В Украине все более популярными становятся общественные прачечные. Журналисты "Сегодня" подсчитали, выгодно ли платить за их услуги и где стирать дешевле – дома или в прачечной.

Владелец прачечной Евгений Денищик признается, что постоянные клиенты – это в основном иностранцы. Они вообще не представляют, как следить за одеждой самостоятельно, говорит бизнесмен. Среди частых заказчиков также рестораны и отели.

Впрочем, прачечную посещают и украинские студенты.

"Я живу в общежитии. Мне удобнее стирать в прачечной – раз в две недели. Белье накопилось – я принес и постирал. Думаю, студент может себе это позволить", – делится опытом Богдан.

"Стирка в пятикилограммовой машине стоит 60 гривен. Сюда входит порошок, но може купить отдельно дополнительные средства. В выходные дни на 10% дороже, а с утра в будние дни – на 10% дешевле", – рассказывает о ценах Евгений Денищик.

Но не дешевле ли иметь дома "стиралку" на те же 5 кг? За один цикл машинка использует до 2 кВт электроэнергии – это приблизительно 4 грн, тратит 50 л воды – "плюс" еще гривня. Кроме того, тратится до 100 г порошка – еще 7 грн. В целом одна стирка дома обойдется в 12 гривен. Напомним, эксперты рассказали, как в Украине сэкономить на электроприборах.

Кажется, что стирка дома значительно выгоднее. Но следует также учесть цену самой машинки – современные агрегаты стоят не меньше 10 тысяч гривен. Также закладывайте затраты на подключение и возможный ремонт.

Кроме того, "стиралка" занимает немало места и в без того тесных кухнях и ванных комнатах.

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