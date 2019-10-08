Украине не хватает комплексного государственного подхода в управлении промышленными отходами – эксперт

По словам Вербицкой, бизнес в Украине сейчас единственный, кто заинтересован в утилизации отходов своих производств

Фото: dtek.com

Проблема переработки промышленных отходов должна решаться на государственном уровне. Для этого необходимо разработать государственную стратегию переработки с учетом подходов циркулярной (безотходной) экономики. Социально-ответственный бизнес прилагает свои усилия для переработки отходов, но без помощи со стороны власти ему самостоятельно не справиться.

Такое мнение высказала главный эколог ДТЭК Ирина Вербицкая, выступая на конференции в рамках IV Международной выставки оборудования и технологий обращения с муниципальными и промышленными отходами – Waste Management 2019.

"Украине не хватает комплексного подхода государства в управлении промышленными отходами. Не хватает стимулов ни для инвесторов, ни для украинских компаний, которые занимаются переработкой. Нашему государству не хватает политической воли для решения этой масштабной проблемы", – отметила Ирина Вербицкая.

Реклама

По ее словам, бизнес в Украине сейчас единственный, кто заинтересован в том, чтобы утилизировать отходы своих производств, но социально ответственные компании самостоятельно не в силах решить эту проблему.

"Сегодня нет никаких законодательных норм или требований, которые заставляли бы нашу компанию проводить исследования своих золошлаковых отходов, но мы это делаем. Есть обязательства устанавливать системы раздельного отбора сухой золы, но мы это также делаем. В конце концов, нет обязательства внедрять пилотные проекты по строительству дорог с использованием золошлаковых отходов, но мы это также делаем, потому что заинтересованы в том, чтобы увеличить уровень переработки отходов", - отметила главный эколог ДТЭК Ирина Вербицкая.

Она отметила, что стратегия перехода на циркулярную (безотходную) экономику, которая предусматривает эффективное повторное использование отходов, могла бы решить эти экологические проблемы. Но, по ее словам, в Украине нет ни одного документа на государственном уровне, который бы вводил подходы и принципы циркулярной экономики. "Только 10-20% отходов из тех, которые генерирует ДТЭК на своих ТЭС, утилизируются. Остальные – лежат мертвым грузом на золоотвалах. Мы платим за это экологический налог, но больше ничего не происходит. Хотя в ЕС 92% золошлаковых отходов утилизируются", – сказала Ирина Вербицкая.

По ее мнению, на государственном уровне необходимо определить уровень потребностей секторов экономики в различных промышленных отходах, разработать логические цепочки, сколько и чего в Украине может повторно использоваться и предоставить стимулы тем, кто этими вопросами будет заниматься. "Это и есть главная роль государства – создать условия и стимулы для переработки или повторного использования отходов", – подытожила Ирина Вербицкая.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама