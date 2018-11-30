Украинские производители текстиля, одежды и обуви просят помощи у государства

Либерализация торговли товарами легкой промышленности с Китаем и другими азиатскими странами создаст серьезные проблемы для украинских предприятий, выпускающих аналогичную продукцию. Об этом вчера говорили на Всеукраинском съезде легкой промышленности в Киеве. Главная проблема — установление нашими властями нулевой ввозной пошлины для импортных товаров, которая сделает нашу одежду, обувь неконкурентоспособными на внутреннем рынке.

Наше и чужое

Товары легпрома занимают второе место в Украине по объемам потребления после продуктов. Украинские обувщики, швейники и текстильщики постепенно возвращают утраченные позиции: по данным Ассоциации "Укрлегпром", в 2017 г. реализовано продукции более чем на 23 млрд грн, что вдвое больше по сравнению с 2014 годом. Из них на экспорт в 150 стран мира идут 32% текстиля (на 1,94 млрд грн), 47,6% одежды (на 3,36 млрд грн), 57,1% обуви (на 2,26 млрд грн). За 9 месяцев 2018 года экспорт вырос на 16,3%, дойдя до $2,9 млрд, что составляет 2,5% внешней торговли. Отрасль практически вышла на докризисные позиции, восстановив объемы производства на 99,4% от уровня 2013 года. Выпускаемые товары имеют высокую добавленную стоимость — до 50%, что в разы больше, чем в среднем по промышленности. Главными конкурентами на внутреннем рынке для наших рубашек-ботинок-игрушек являются китайские и другие азиатские импортеры, ввозящие дешевую, но не всегда качественную и безопасную аналогичную продукцию. И хотя доля азиатского импорта уменьшилась по сравнению с прошлым годом с 58% до 52%, это мало помогло нашим производителям, так как вырос импорт из Европы — с 25% до 36%.

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Проблемы

По словам президента "Укрлегпрома" Татьяны Изовит, среди импорта много секонд-хенда (за этот год — почти 1 млн т, больше завезли только в Пакистан и Малайзию) и контрабанды, которые сбивают цены на рынке. Ситуация может усугубиться после заключения соглашения о зоне свободной торговли с Турцией, заявила Изовит. Для создания возможностей справедливой конкуренции на украинском рынке делегаты съезда просят власти прекратить попытки либерализации внешней торговли (введение нулевой пошлины на готовую продукцию легпрома: одежду, обувь, ковры, игрушки, текстиль) при заключении договоров со странами, доминирующими на мировом рынке; установить нулевую ставку НДС (сейчас 20%) на ввоз производственного оборудования для наших производителей; освободить от налогов прибыль, направляемую ими на модернизацию производства и энергосбережение. В Минэконмразвития и торговли с пониманием отнеслись к проблемам легпрома и обещали рассмотреть поданные ими предложения.

Напомним, недавно о ситуации с украинской легкой промышленностью, и о швейной в частности, журналисты сегодня говорили с создателем New Fashion Zone Марией Тереховой.