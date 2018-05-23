Украинские стройки оставили без российского шифера

В Кабмине уверены, что украинские производители выпускают достаточно этого стройматериала

Кабинет министров запретил ввоз в Украину из России асбестоцементных гофрированных листов, то есть шифера. Соответствующее постановление правительство приняло на заседании 23 мая.

В Кабмине подчеркнули, что мощности российских предприятий по производству шифера в 5,6 раза превышают объемы внутренних потребностей. Поэтому существует риск увеличения импорта шифера из России в Украину.

"Общие показатели объема внутреннего производства шифера в Украине постепенно растут, отечественные производители работают с позитивной рентабельностью и прибыльностью, производственные мощности украинских предприятий способны полностью удовлетворить потребности внутреннего рынка Украины", - отмечается в пояснительной записке к постановлению.

Напомним, ранее Кабинет министров продлил запрет на ввоз в Украину утвержденного перечня российских товаров до 31 декабря 2018 года. Изначально запрет на российские товары был введен с 10 января 2016 года постановлением правительства № 1147 от 30 декабря 2015 года "О запрете ввоза на таможенную территорию товаров происхождением из России".

В перечень российских товаров, которые попали под украинское эмбарго, в частности, входят мясо, рыба, крупы, зерна, хлебобулочные изделия, водка, пиво, сигареты, кондитерские изделия, корма, ряд химикатов и железнодорожного оборудования.

Запреты вводились в ответ на решение правительства РФ ввести с 1 января продэмбарго в отношении Украины, принятое из-за введения Украиной санкций против России.