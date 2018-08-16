Украинский "Южмаш" выпустил основные конструкции для ракеты-носителя Antares

Государственный Южный машиностроительный завод им. Макарова ("Южмаш") отправил заказчику в США две основные конструкции первой ступени ракеты-носителя Antares. Об этом сообщила пресс-служба украинского предприятия.

"В рамках контракта с Orbital ATK две основные конструкции первой ступени ракеты-носителя Antares были отправлены с предприятия в Николаевский порт с целью последующей доставки заказчику", – говорится в сообщении.

Планируется, что конструкции будут доставлены в порт Уилмингтон в американском штате Делавэр уже в середине сентября-2018.

"Южмаш" и компания Orbital АТК работают в рамках контракта сроком до 2019 года. Основная конструкция первой ступени ракеты-носителя разработана КБ "Южное" и изготовлена "Южмашем". В кооперации по проекту также участвуют украинские предприятия: "Хартрон-АРКОС", "Хартрон-ЮКОМ", "ЧеЗаРа", "Рапид".

Первый демонстрационный пуск Antares состоялся 22 апреля 2013 года. На сегодняшний день осуществлено пять успешных пусков этой ракеты-носителя. Следующий старт Antares запланирован в 2019 году.

Напомним, в 2017 году "Южмаш" ответил на обвинения американских СМИ в адрес завода в причастности к северокорейской ракетной программе. СМИ посчитали, что российская компания "Энергоатом", которая имела тесные связи с "Южмашем", могла сыграть роль в передаче РД-250 Северной Корее – так, ракетные двигатели могли иметь украинское происхождение, но храниться в России, будучи поставленными по контрактам до 2014 года.

"Южмаш" не только не является основным производителем ракет для РФ, но и вообще не поставляет в РФ ни ракеты, ни их детали и сборочные единицы, включая ракетные двигатели", – заявили тогда на украинском предприятии.

Как отмечал секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов, Украина не поставляла ракетные двигатели и любые ракетные технологии в Северную Корею.