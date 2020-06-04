Укргазбанк запустил доступную ипотеку для украинцев под 8,8% годовых

В первую очередь программой могут воспользоваться семьи, которые уже находятся на учете

Доступная ипотека уже в Украине! Мы запустили программу ипотечного кредитования под 8,8% годовых. Наша новая программа уже доступна для жителей Харькова.

Благодаря сотрудничеству с Харьковской городской администрацией, Государственным фондом содействия молодежному жилищному строительству и харьковскому застройщику нам удалось запустить программу для украинских семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий. В первую очередь это те семьи, которые уже находятся на учете.

Поскольку программа предусматривает возмещение из Харьковского местного бюджета части процентов по кредиту на уровне учетной ставки НБУ, реальная ставка по ипотечному кредиту для харьковчан будет на уровне 0,8% годовых. Важно отметить, что ставка компенсации будет неизменной для заемщиков в течение пяти лет кредитования.

"Поддержать украинцев сейчас – наша главная задача как государственного банка. Безусловно, мы разделяем желание правительства в обеспечении собственным жильем каждую украинскую семью. Это наш социальный долг и важный вклад в их будущее. В то же время мы хорошо понимаем, что доходы большинства украинцев не позволяют им приобрести жилье сразу, а достойные условия жизни молодым семьям нужны уже сегодня. Поэтому вместе с местными властями мы приложили максимум усилий, чтобы обеспечить украинцев доступным финансированием на приобретение собственного жилья у проверенных застройщиков. В Харькове одним из ведущих застройщиком является "Трест Жилстрой-1". Теперь мы будем кредитовать новое жилье, построенное компанией, на эксклюзивных условиях – от 8,8% годовых в гривне, которая за счет компенсации в результате составит всего 0,8% для клиента", – отметил председатель правления УКРГАЗБАНКА Кирилл Шевченко.

Доступную ипотеку уже можно оформить на приобретение жилья на первичном рынке у застройщика "Трест Жилстрой-1". В ближайшее время харьковчане смогут приобрести жилье во всех комплексах застройщика. Кстати, именно харьковчане чаще всего обращались в банк по ипотечным кредитам.

За доступными кредитами уже можно обращаться в любое отделение Укргазбанка в Харькове. Ближайшее отделение можно найти здесь.

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