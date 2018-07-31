"Укроборонпром" уволил директора Николаевского бронетанкового завода

Госконцерн "Укроборонпром" уволил директора входящего в госконцерн ГП "Николаевский бронетанковый завод" (НБТЗ) Николая Кистрина за задержку в выплате заработной платы на предприятии. Об этом сообщили в пресс-службе госконцерна.

Как сообщается, на сегодня на НБТЗ накоплен долг по выплате зарплаты за два месяца из-за просроченной кредиторской задолженности по договорам с Министерством обороны. Это привело к тому, что Государственная казначейская служба не согласовывает платежи по текущим договорам с Минобороны, отмечается в сообщении.

"Ненадлежащее исполнение государственного оборонного заказа в условиях, когда в стране идет война, – недопустимо. Это наносит прямой ущерб не только обороноспособности Украины, но и самому предприятию, которое остается без ценных специалистов из-за задержек заработной платы. Учитывая, что такое неэффективное руководство предприятием приведет к появлению еще больших проблем, мною было принято решение освободить Николая Кистрина от должности", – подчеркнул гендиректор "Укроборонпрома" Павел Букин.

ГП "Николаевский бронетанковый завод" обеспечивает проведение на постоянной основе плановых ремонтов и модернизации БРДМ-2, БТР-70, БТР-80.

Предприятие также разработало ряд модификаций бронетехники. В их числе – командно-штабная БТР-70 Ди-02 "Свитязь", созданная в рамках создания Единой автоматизированной системы управления (ЕАСУ) ВСУ и находящейся на вооружении украинской армии. Кроме того, завод осуществляет собственную разработку новой бронированной разведывательно-дозорной машины.

Как известно, в состав созданного в 2010 году указом президента "Укроборонпрома" на сегодня входит более 130 предприятий украинской "оборонки", включая госкомпанию "Укспецэкспорт" и ее дочерние предприятия.

Напомним, в начале июня Украина и НАТО подписали Дорожную карту по производству оружия и техники. В частности, предусмотрено создание системы государственного гарантирования качества оборонной продукции и участие ОПК Украины в проектах концепции НАТО "Умная оборона".

Ранее государственный концерн "Укроборонпром" сообщил о завершении выполнения контракта с Таиландом. Харьковский завод имени Малышева подготовил к отправке в страну дислокации последнюю партию танков "Оплот", поставляемых по контракту 2011 года.

Кроме того, в "Укроборонпроме" сообщили, что следующие танки будут поставлены ВСУ. Для этого их планируют модернизировать с учетом полученного на востоке страны боевого опыта – в частности, усовершенствуют прицельный комплекс и систему управления огнем.