"Укрпочта" дважды повысит расценки в 2018 году

В Украине подорожает доставка газет и журналов. Государственный монополист "Укрпочта" повышает расценки на подписку украинских изданий. И это в период, когда Украину ежедневно и массированно атакует пропаганда противника и людям нужна объективная информация о том, что на самом деле происходит в стране и за ее пределами. "Сегодня" выяснила, почему чиновники решились на такой шаг.

Тарифный совет при Мининфраструктуры утвердил постепенное увеличение тарифа "Укрпочты" на подписку периодических печатных изданий. Повышение тарифов произойдет в два этапа: на 24,7% со второго полугодия 2018-го и на 19,2% — с 1 января 2019 года. В "Укрпочте" нам ответили, что делают это по нескольким причинам.

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"Тарифный совет при Мининфраструктуры утвердил новые тарифы "Укрпочты" на подписку печатных изданий с целью поэтапного приведения цены услуги к ее себестоимости, — сообщила нам пресс-служба ведомства. — Сейчас себестоимость услуг по приему и доставке отечественных печатных изданий по предоплате выше их цены, поэтому предоставление услуги является убыточным для "Укрпочты". Для доставки газет и журналов задействованы 31 тыс. почтальонов, используется весь автопарк — почти 3 тыс. автомобилей. Затраты не покрывают те средства, которые компания получает за услугу доставки".

К этому в "Укрпочте" добавляют, что смена тарифов позволит предоставлять услуги по подписке на уровне себестоимости и снизить убытки компании:

"Мы обновляем инфраструктуру (закуплены 8300 компьютеров, 279 новых автомобилей), что позволит предоставлять более качественные услуги, в том числе и по доставке периодических изданий". Что дало последнее повышение тарифов? Почтовики отвечают так: "Смена тарифов на подписку позволила компенсировать лишь 50 млн грн из 149 млн грн убытков от предоставления услуги по доставке периодических печатных изданий во время подписной кампании-2017. В целом за последние 5 лет "Укрпочта" субсидировала периодические издания на сумму 500 млн грн. Это разница между себестоимостью и теми суммами, которые компания получала за доставку газет и журналов".

Почтовики также сообщили, что "Укрпочта" совместно с Нацсоюзом журналистов Украины и Мининфраструктуры отрабатывает механизм предоставления особенных условий подписки украинских печатных изданий для жителей Донецкой и Луганской областей.

Говоря об убыточности доставки газет и журналов, "Укрпочта", тем не менее, отказывается предоставить расчеты, демонстрирующие, из чего складывается себестоимость доставки. Главные аргументы монополиста — повышение минимальной зарплаты и стоимости топлива. Мол, минималка была 3200 грн, а стала 3723 грн. Но минзарплата выросла на 18%, топливо подорожало на 19%, а тарифы поднимают в среднем на 49%. Арифметика не сходится. Опять же, инфляция на 2018 год заложена на уровне 9%, а тариф почему-то надо поднять почти на 50%.

"Стоимость услуг "Укрпочты" в цене ежедневной газеты составляет уже 50%, — говорит топ-менеджер крупного информационного холдинга Сергей Охрименко. — Мы создали продукт, заплатили зарплату журналистам и другим сотрудникам, отпечатали, привезли. А "Укрпочта" просто развезла тираж — и берет себе половину. "Укрпочта" мотивирует тем, что тариф убыточен, и они хотят хотя бы нулевой рентабельности. Это в последнее время повторяется регулярно каждые полгода. Но получается бег по кругу: тариф убыточный — подняли цены, подписчиков стало меньше, тариф снова убыточный, снова надо поднять цены. Это путь в никуда. Другой путь — работать над увеличением объемов продаж прессы, "Укрпочта" почему-то не выбирает".

По словам Охрименко, в итоге теряется смысл подписки — человек авансирует работу почтальонов, при этом получает не более дешевую газету или журнал, а более дорогую, да еще и не всегда вовремя, так как почтальонов за последние три года стало на треть меньше.

"Получается, доставка хромает на обе ноги, но тарифы надо поднимать. Возникает вопрос: за что платим? Читатель в итоге отказывается от подписки, ибо купить газету в рознице получается дешевле".

Издатели призывают "Укрпочту" к диалогу.