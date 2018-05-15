"Укртелеком" готов провести кабельный интернет в украинские села

Чтобы цифровой разрыв между городом и селом в Украине был не больше, чем в Европе, необходимо проложить 58 тыс. км волоконно-оптических линий

Многие украинцы не представляют своей жизни без интернета. Начинать свой день с просмотра новостей на любимых сайтах и заканчивать его общением в социальных сетях, покупать и продавать через интернет, искать нужную информацию, смотреть фильмы и слушать музыку онлайн – это кажется естественным и доступным всем.

Между тем, исследование, проведенное компанией "Укртелеком", показало, что для многих жителей сельской местности интернет все еще остается недоступной роскошью. Если в городской местности возможность подключиться к интернету имеют 98% населения, то в сельской местности такую возможность имеют только 44% населения. В настоящее время совершенно не подключенными ко Всемирной сети остаются 21,7 тысячи населенных пунктов, в которых проживают 8,3 млн человек. Такая ситуация ограничивает их возможности в получении медицинских, образовательных, административных и коммерческих услуг.

Неравенство в получении доступа к цифровым технологиям называется "цифровой разрыв". И в последнее время руководство страны все чаще говорит о необходимости его преодоления. Ведь в результате проводимых реформ планируется уже в ближайшем будущем внедрить практику повсеместного предоставления через интернет медицинских консультаций, административных, образовательных и пенсионных услуг, а также многих других сервисов.

На основании исследования, проведенного в 9 областях Украины, "Укртелеком" разработал предложения по сокращению цифрового разрыва между городом и селом в 4 раза. Если проект будет реализован, показатель обеспеченности интернетом в Украине окажется сопоставимым с целым рядом европейских стран. Доступ к интернету будут иметь порядка 85% сельского населения.

Поскольку речь идет о прокладке интернет-кабеля в небольшие населенные пункты, находящиеся на приличном расстоянии друг от друга, "Укртелеком" предложил использовать каскадный метод прокладки (по цепочке от одного села к другому). В первую очередь предлагается провести интернет во все села, где имеются школы. Таких населенных пунктов насчитали 6,9 тыс. Также интернет придет в 1000 других населенных пунктов, расположенных на пути прокладки кабеля.

По расчетам "Укртелекома", всего придется проложить 58 тыс. км оптико-волоконных сетей. Средняя протяженность кабельных линий ддя подключения одного села составит 7,3 км. Общая стоимость работ оценивается в 6 млрд грн.

В компании рассчитывают, что 3,2 млрд грн на реализацию проекта выделит государство или международные финансовые организации. 2,8 млрд грн готов инвестировать "Укртелеком" за счет собственных и привлеченных средств. Подобные проекты с долевым участием государственных и частных средств реализуются и в Европе, причем доля государственных расходов составляет порядка 80%.

Полностью профинансировать интернетизацию сел не возьмется ни одна компания в Украине, уверены в "Укртелекоме".

"Проект по масштабному подключению к широкополосному интернету 8000 сел – не коммерческий проект, он носит больше социальную направленность, и без участия государства его реализация невозможна. Дело в том, что речь идет о небольших селах, в которых проживает в лучшем случае несколько сотен, а то и несколько десятков человек. Платежеспособность этих людей небольшая, поэтому ни одна из 4000 компаний, предоставляющих в Украине услуги доступа к интернету, до сих пор не заинтересовалась интернетизацией сел", – говорит СЕО "Укртелекома" Юрий Курмаз.

Напомним, компания уже имеет опыт подключения к кабельному интернету 1350 сел.

Проект интернетизации небольших населенных пунктов Украины в настоящее время вынесен на обсуждение профильных правительственных структур и общественности. В частности, расчеты уже представлены Комиссии по госрегулированию в сфере связи и информатизации и Госагентству по вопросам электронного управления. В "Укртелекоме" надеются, что государство примет взвешенное решение, и цифровой разрыв в Украине через пару лет действительно сократится до европейского уровня.