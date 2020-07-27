"Укрзалізниця" закупила дизельное топливо по цене "Роттердам + 28 долларов"

Формула с привязкой к европейским котировкам для расчета цены дизтоплива используется с февраля 2019

Компании "Глуско Украина" и "Анвитрейд" – победители в тендере АО "Укрзалізниця" по поставке 6000 тонн дизельного топлива по цене котировок топлива в Роттердаме (FOB Rotterdam/CIF і NEW/Basis ARA) или в Средиземноморье (FOB Med Italy) плюс наценка 26-28 долларов за тонну.

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Об этом сообщает специализированное издание Enkorr со ссылкой на результаты тендера.

"Глуско Украина", которая впервые победила в рамочном тендере УЗ, предложила топливо по расчетной цене 19 800 грн/т, "Анвитрейд" – по 19 723 грн/т с НДС. Это условно те цены, по которым поставщики готовы поставить топливо в день аукциона. По расчетам Enkorr, так называемая фиксированная маржа поставщиков, которая в дальнейшем будет автоматически приплюсовываться к котировкам ДТ в Европе за 10 дней по получении разнарядки, у "Глуско Украина" составит 772 грн/т (27,8 долл./т), у "Анвитрейд" – 708 грн/т (25,5 долл./т).

Издание отмечает, что эта "грязная" маржа, помимо чистого заработка компаний, включает в себя затраты на оплату премий по импортным контрактам или закупки на внутреннем рынке, затраты на доставку в Украину, страховку и прочие расходы.

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Компании "Глуско Украина" и "Анвитрейд", по данным издания Enkorr, являются одними из крупнейших импортеров дизельного топлива из Российской Федерации.

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"Укрзалізниця" с февраля 2019 года закупает дизтопливо по формуле с привязкой к европейским котировкам. На аукционах определяется фиксированный уровень торговой наценки поставщика, который затем автоматически добавляется к ценам в Европе на дату отгрузки.

На предыдущем тендере УЗ, в первой половине июля, наценка к стоимости дизельного топлива в Роттердаме составила 22-25 долл./т.

Напомним, формульный подход с использованием цен в европейских хабах используется для расчета стоимости газа для населения с февраля 2020 года – т. н. формула "Амстердам+". Правительство Алексея Гончарука ввело, а правительство Дениса Шмыгаля утвердило в меморандуме с МВФ (подписанный Владимиром Зеленским) этот подход для определения цены газа для населения. Он предусматривает включение стоимости доставки газа из Нидерландов – биржа TTF.

С 1 августа 2020 г. с отменой ПСО НАК "Нафтогаз Украины" будет по решению правительства в качестве поставщика "последней надежды" продавать населению газ по цене хаба в Германии плюс стоимость доставки в Украину.

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Также в 2016-2020 годах действовала формула "Роттердам+" для угля. Она устанавливала прогнозную стоимость электроэнергии исключительно для промышленных потребителей. Формулу отменили 1 июля 2019 года с введением рынка электроэнергии, после этого цена угля и электроэнергии для промышленников выросла.

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