"Укрзализныця" наняла SMM-щика за 13 средних зарплат

Сегодня, 14:05

Подрядчик получит от госкомпании больше 700 тысяч гривен за полгода


"Укрзализныця" планирует заплатить подрядчику за ведение официальной страницы компании в Facebook 740 тысяч гривен всего за полгода. 

В обязанности подрядчика, согласно тендерной документации, входит написание постов в социальной сети, разработка дизайна и создание видеороликов.

За выполнение основных обязанностей "Укрзализныця" обещает заплатить 653 тысячи гривен. Еще 87 тысяч гривен обещаны в качестве вознаграждения, если количество посетителей страницы в Facebook вырастет втрое.

Таким образом, в сумме получается 740 тысяч гривен. Этой суммы хватило бы, чтобы полгода платить среднюю зарплату – 9 141 гривню – 13 украинцам.

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Напомним, ранее разгорелся еще один скандал с закупками для "Укрзализныци". Так, детективы НАБУ выяснили, что цена на дизельное топливо, которое закупала "Укрзализныця", была необоснована и завышена. Тогда пяти лицам сообщили о подозрении.

А в 2017 году "Укрзализныця" заказала 250 комплектов туалетов по 1,08 млн грн с экологически чистой системой. Впоследствии оказалось, что это является рыночной ценой для таких систем украинского производства.
Укрзализныця, госзакупки

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Источник:

"Сегодня"

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