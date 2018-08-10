"Укрзализныця" наняла SMM-щика за 13 средних зарплат

Подрядчик получит от госкомпании больше 700 тысяч гривен за полгода

"Укрзализныця" планирует заплатить подрядчику за ведение официальной страницы компании в Facebook 740 тысяч гривен всего за полгода.

В обязанности подрядчика, согласно тендерной документации, входит написание постов в социальной сети, разработка дизайна и создание видеороликов.

За выполнение основных обязанностей "Укрзализныця" обещает заплатить 653 тысячи гривен. Еще 87 тысяч гривен обещаны в качестве вознаграждения, если количество посетителей страницы в Facebook вырастет втрое.

Таким образом, в сумме получается 740 тысяч гривен. Этой суммы хватило бы, чтобы полгода платить среднюю зарплату – 9 141 гривню – 13 украинцам.

Напомним, ранее разгорелся еще один скандал с закупками для "Укрзализныци". Так, детективы НАБУ выяснили, что цена на дизельное топливо, которое закупала "Укрзализныця", была необоснована и завышена. Тогда пяти лицам сообщили о подозрении.

А в 2017 году "Укрзализныця" заказала 250 комплектов туалетов по 1,08 млн грн с экологически чистой системой. Впоследствии оказалось, что это является рыночной ценой для таких систем украинского производства.