Уроки карантина: дистанционная работа – это надолго, безопасность и стабильность – в приоритете

Эпидемия коронавируса и связанные с ней карантинные ограничения не закончатся в ближайшее время. Такие прогнозы высказывают все больше именитых ученых и экспертов серьезных международных структур. А это значит, что многим компаниям для продолжения успешной работы нужно перестраивать систему своей работы не "на пару месяцев", как представлялось раньше, а на длительный срок. Бизнес-аналитики уже сейчас говорят о том, что изменения, к которым подтолкнул бизнес коронакризис, могут стать трендом будущего, даже после улучшения эпидситуации.

Удаленная работа – "хит сезона"

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Многие представители украинского бизнеса уже настроились на работу в условиях пандемии, причем стараются не сбавлять обороты. А наиболее дальновидные украинские компании уже сейчас меняют стратегии своего развития с учетом новых реалий. Об этом говорят, в частности, результаты опроса, который провели в июне аудиторская компания Deloitte и Американская торговая палата. Так, опрос показал, что более 80% компаний уже разработали или разрабатывают в настоящее время план действий после выхода из карантина. А в его период 64% компаний планируют поддерживать текущую численность персонала и лишь 14% будут прибегать к сокращениям в рамках хотя бы одной категории сотрудников. Последние руководствуются объективными причинами – общим спадом экономики, закрытием производств и сокращением спроса.

Например, компания ОККО, работающая на украинском рынке более 20 лет и известная не только автозаправками, но и своим ресторанным бизнесом, работой в агросекторе и т. д., не только не планирует сокращений штата, но даже продолжает набор кадров по ряду направлений.

HR-директор компании ОККО Татьяна Кулык.

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"Мы приложили все усилия, чтобы максимально сохранить персонал. Расширения штата пока не планируем, но у нас есть направления, где специалисты остро необходимы, и работу по подбору такого персонала мы продолжаем и сейчас", – рассказывает HR-директор компании ОККО Татьяна Кулык.

В настоящее время компания обеспечивает работой свыше 10 тыс. человек в разных регионах Украины. При этом более 75% сотрудников – это работники автозаправочных комплексов. Им приходится непосредственно контактировать с клиентами, поэтому с самого начала карантина вопросы безопасности стали одним из главных приоритетов компании.

По словам Татьяны Кулык, только за два первых месяца карантина компания инвестировала в защитные средства более 7 млн грн.

"Мы постарались создать максимально безопасные условия и для работников, и для всех клиентов. Все автозаправочные комплексы обеспечены антисептиками, для сотрудников закупаем маски, перчатки, установили на кассах защитные барьеры. И эта практика будет сохраняться столько, сколько этого потребует ситуация. Мы не можем думать о сохранении бизнеса, не заботясь о людях, которые фактически его и создают", – говорит Татьяна Кулык.

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По этому пути – безопасности клиентов и работников – пошли все игроки, оставшиеся "на передовой" и сохранившие "привычный порядок дел" для всех украинцев: закупали оборудование для проверок и средства индивидуальной защиты. А, к примеру, сеть супермаркетов "Сильпо", сняли видео, где наглядно продемонстрировали изменения в работе, показав, что посещать их магазины – безопасно.

В свою очередь, карантин изменил и поведение сотрудников, констатируют специалисты от HR.

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"Сегодня люди не готовы так просто менять место работы, как раньше, они не хотят рисковать. Поэтому текучесть кадров существенно упала. Для большинства сотрудников вопрос стабильности работы вышел на первый план", – говорит Кулык.

Важным стало предложение от компаний: не просто социальный пакет, гарантированный законом, но и новые возможности для работников. Две вышеупомянутые компании имеют в своем арсенале дополнительную опцию – медицинское страхование для сотрудников. В ОККО отмечают, что внедрили этот проект еще до начала карантина, в 2019 году. И на сегодняшний день каждый из 10 000 сотрудников компании бесплатно застрахован на сумму 100 тысяч гривен.

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После карантина в офисы вернутся не все

Еще одним трендом, который, по прогнозам, сохранится даже после карантина, является практика удаленной работы. Многие компании, в период жесткого карантина вынужденно переведшие своих офисных сотрудников на дистанционный формат, на надомную работу, после ослабления ограничений не спешат возвращать людей в офисы.

Опрос, недавно проведенный Европейской бизнес-ассоциацией (ЕБА), показывает, что даже в период адаптивного карантина 42% украинских компаний намерены сохранить гибкий или посменный график работы, а 62% респондентов вообще рассматривают вариант полной или частичной смены режима работы на удаленный.

В июле 2020 года "Метро Кеш энд Керри Украина", работающая в Украине с 2003 года, официально приняла решение перейти на гибкий график работы на постоянной основе, проанализировав свой международный и украинский опыт в период пандемии.

И они явно не единственные, кто следует трендам.

"Мы и раньше практиковали удаленный формат работы или возможность гибкого графика для некоторых категорий наших работников, а с началом карантина и вовсе большинство офисных сотрудников стали работать на дому. Наши IT-специалисты создали все условия, чтобы такой формат не отразился на эффективности работы компании. И я не думаю, что после окончания карантина все "офисники" вернутся на свои рабочие места. Мы наблюдаем, что в мире сейчас успешно развиваются эти форматы работы. И я думаю, что в перспективе процент сотрудников нашей компании, которые будут работать дистанционно – полностью или частично – возрастет. Конечно, как и в любой компании, у нас есть подразделения, которые должны будут продолжать работать в офисе. Но, например, те же IT-подразделения и бухгалтерия смогут работать вне офиса и дальше", – говорит Татьяна Кулык.

Уже сегодня в компании внедряют изменения, которые помогут поддерживать производительность и эффективность труда на должном уровне, а еще позволят не прерывать сложившуюся систему обучения и карьерного роста сотрудников.

"У нас с 2016 года работает программа "Карьерный лифт", которая позволяет нам самостоятельно "выращивать" кадры. Мы стремимся к тому, чтобы порядка 80% руководящих должностей занимали наши сотрудники. Проводим тренинги для развития управленческих навыков, обучающие занятия, на которых те, кто хочет расти профессионально, могут получить узкопрофессиональные знания. Во время карантина эта работа продолжается, однако обучение теперь проходит также дистанционно. Думаю, что в будущем, когда карантинные ограничения будут сняты, онлайн-формат обучения в основном сохранится и, в значительной степени, разовьется именно в форме "отсутствия" учеников в лекционных аудиториях. Он уже доказал свои преимущества: возможность получать знания в удобное время, в удобном месте, не тратить время и финансовые ресурсы на командировки и многие другие", - говорят в компании.

И в заключение отметим, что опыт этих компаний подтверждает еще одну истину, которую не устают повторять эксперты. О том, что кризис несет не только потери, но и новые возможности для бизнеса.

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