УЗ создает неравные условия при перевозке грузов, – "Укрметаллургпром"

"Укрзалізниця", используя свое монопольное положение на рынке перевозок, создает неравные условия при оказании услуг по перевозке грузов железнодорожным транспортом, по сути дискриминирует грузоотправителей, предоставляя преимущества отдельным потребителям своих услуг и собирая за это дополнительную плату без достаточных на то оснований. Об этом говорится в обращении "Укрметаллургпрома" к председателю и членам наблюдательного совета АО "Укрзалізниця".

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"Новый договор по организации перевозки грузов железнодорожным транспортом на особых условиях нарушил баланс интересов участников рынка перевозки грузов железнодорожным транспортом и, при наличии абсолютной рыночной власти продавца на таком рынке – УЗ, дискриминировал одних потребителей услуг по сравнению с другими. Фактически, необоснованное и противозаконное повышение на 20% стоимости перевозки грузов железнодорожным транспортом (при наличии оснований для взыскания двойной платы) и предоставление приоритета в движении отдельным грузовладельцам привело к увеличению срока доставки (а в некоторых случаях к полной остановке и бросанию поездов) и как следствие – значительному росту расходов на аренду вагонов у тех грузовладельцев, которые продолжили перевозить свои грузы на общих условиях", – отмечается в обращении.

В "Укрметалургпроме" напомнили, что Антимонопольный комитет еще в мае 2020 года констатировал, что перевозка грузов на особых условиях привела к увеличению количества брошенных поездов на подходе (средний показатель ноября 2019 года по АО "Укрзалізниця" составил 252 поезда, из них 125 – по филиалу "Одесская железная дорога"), в основном за счет грузовладельцев, которые отказались поддержать противозаконное нововведение УЗ, и рекомендовал УЗ оказывать услуги по перевозке грузов на равных условиях, не допуская при этом дискриминации одних клиентов за счет других, одновременно Антимонопольный комитет призвал членов наблюдательного совета УЗ обеспечить соблюдение действующего законодательства при перевозке грузов.

В "Укрметалургпроме" также предложили провести служебное расследование фактов перевозки грузов в 2019-2020 годах на особых условиях без взимания платы за перевозку в двойном размере, как того требует действующая нормативная база, в результате чего УЗ недополучила минимум 4,7 млн грн.

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Напомним, ранее "Укрметаллургпром" обратился к НАБУ и Нацполиции по поводу наличия признаков преступлений в деятельности высшего руководства и других должностных лиц АО "Укрзалізниця", связанных с перевозкой грузов высокой скоростью без взимания за это двойного размера платы, и использование при этом "схемы по перевозке на особых условиях", которые предусматривают лишь 20% доплату за ускоренную перевозку грузов.

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Следует также напомнить, что неправомерная практика по перевозке грузов на особых условиях едва не привела к остановке работы горнодобывающих предприятий Украины в конце 2019 года, которые из-за невозможности отгрузки в полном объеме запланированных объемов вынужденно накопили рекордные запасы на складах, для чего готовую продукцию складывали просто на полях. Общие убытки горнодобывающих предприятий Украины в 2019 году из-за недовыполнения плана реализации ЖРС превысили 50 млн долларов.

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