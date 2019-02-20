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В Бельгии 27 человек до сих пор получают пенсию от Гитлера

Сегодня, 10:28

Власти страны считают, что эти выплаты нужно прекратить

Фото: Pixabay
В Бельгии 27 человек до сих пор получают пенсию от Гитлера //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/d12/700/5c6d127001074.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/d12/700/5c6d127001074.jpg Экономика Власти страны считают, что эти выплаты нужно прекратить

В Бельгии 27 человек до сих пор получают пенсию от Германии, которую назначил Адольф Гитлер в 1941 году. Об этом сообщает местная газета.

Размер такой пенсии составляет от 425 до 1275 евро. Их получают люди, которые воевали за Германию во время Второй мировой войны, или их наследники.

Кроме того, в издании отмечается, что эти выплаты гарантировали за "лояльность, верность и послушание".

Власти Германии обязаны выплачивать эту денежную помощь, поскольку взяли на себя обязанности руководства нацистской Германии после окончания войны.

В парламенте Бельгии возмутились тем, что в казну страны не поступают отчисления с этих выплат. Власти Бельгии считают, что эти выплаты нужно прекратить.

Как мы писали ранее, на аукционе в немецком Нюрнберге потенциальные покупатели засомневались в подлинности пяти картин, автором которых якобы является рейхсканцлер нацистской Германии Адольф Гитлер. Дорогие полотна так никто и не приобрел, сообщает The Guardian

Торги, посвященные связанным с нацистской Германией артефактам, были организованы торговым домом Вайлдер. Стартовые цены на пять картин Гитлера составляли от 19 до 45 тысяч евро.

Ранее на торгах Alexander Historical Auctions в США за 243 тыс. долларов ушел с молотка личный телефон Адольфа Гитлера.

Мы также писали о продаже на аукционе машины Mercedes-Benz 770K Grosser Offener Tourenwagen 1939 года, которая служила основным парадным автомобилем фюрера Третьего рейха.

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Тег гитлер, пенсии, выплаты

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De Morgen

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