В Давосе открывается Всемирный экономический форум
Форум пройдет с 22 по 25 января
Ежегодная сессия Всемирного экономического форума (ВЭФ) открывается во вторник, 22 января, в Давосе (Швейцария), она пройдет в 49-й раз и завершится 25 января.
Тема форума: "Глобализация 4.0: Формирование глобальной архитектуры в век четвертой индустриальной революции".
Город примет около 3 тысяч представителей органов власти, межгосударственных структур, общественных деятелей, глав крупнейших компаний и банков.
В последний день форума пройдет сессия с участием главы Международного валютного форума и представителей крупнейших центробанков мира, посвященная перспективам роста глобальной экономики.
Напомним, президент США Дональд Трамп отменил свой визит на ВЭФ из-за ситуации на американо-мексиканской границе, которая не позволяет Белому дому и Конгрессу восстановить частично прекращенную работу правительства США.
Президент Франции Эммануэль Макрон также не будет присутствовать на форуме. Отказ от поездки связан со слишком плотным графиком главы государства, пояснили в администрации президента.
Элиту мировой политики должны представить в Давосе канцлер Германии Ангела Меркель и премьер Японии Синдзо Абэ.
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