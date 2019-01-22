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В Давосе открывается Всемирный экономический форум

Сегодня, 09:21

Форум пройдет с 22 по 25 января

weforum.org
weforum.org.
В Давосе открывается Всемирный экономический форум //smm2.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/6c4/461/5c46c44615539.jpg //smm8.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/6c4/461/5c46c44615539.jpg Экономика Форум пройдет с 22 по 25 января

Ежегодная сессия Всемирного экономического форума (ВЭФ) открывается во вторник, 22 января, в Давосе (Швейцария), она пройдет в 49-й раз и завершится 25 января.

Тема форума: "Глобализация 4.0: Формирование глобальной архитектуры в век четвертой индустриальной революции".

Город примет около 3 тысяч представителей органов власти, межгосударственных структур, общественных деятелей, глав крупнейших компаний и банков.

В последний день форума пройдет сессия с участием главы Международного валютного форума и представителей крупнейших центробанков мира, посвященная перспективам роста глобальной экономики.

Напомним, президент США Дональд Трамп отменил свой визит на ВЭФ из-за ситуации на американо-мексиканской границе, которая не позволяет Белому дому и Конгрессу восстановить частично прекращенную работу правительства США.

Президент Франции Эммануэль Макрон также не будет присутствовать на форуме. Отказ от поездки связан со слишком плотным графиком главы государства, пояснили в администрации президента.

Элиту мировой политики должны представить в Давосе канцлер Германии Ангела Меркель и премьер Японии Синдзо Абэ.

Давос, ВЭФ

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Источник:

Интерфакс

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