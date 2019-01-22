В ЕС озвучили свои условия транзита российского газа через Украину
Согласно предложению ЕК, новый контракт на транзит газа должна быть длительным - на десять или более лет
Еврокомиссия подготовила и представила свою позицию относительно порядка и условий осуществления транзита российского газа по территории Украины после 2019 года. Об этом рассказал после трехсторонних переговоров в Брюсселе еврокомиссар Марош Шефчович, пишет пресс-служба НАК Нафтогаз Украины.
Согласно предложению ЕК, новый контракт на транзит газа должна быть длительным – на десять или более лет – и предусматривать такие объемы, которые могли бы заинтересовать европейского инвестора с высокой репутацией.
По словам Шефчовича, в контракте должны быть заложены объемы транзита, которые обычно обеспечивала украинская ГТС.
Европейская сторона также отметила необходимость заключить такое соглашение в соответствии с европейским законодательством, реализованным в Украине. Это предполагает, в частности, заключение стандартных соглашений о взаимодействии (interconnection agreements) между операторами украинского и всех соседних ГТС.
Украинская и российская стороны взяли время на детальное изучение этого предложения. Планируется, что ее обсуждение будет продолжено во время следующей встречи, проведение которой ожидается в весной этого года, сообщает Нафтогаз.
Напомним, первая встреча по газу на министерском уровне прошла 17 июля 2018 года. Во втором полугодии состоялись переговоры на экспертном уровне. По словам министра экономики и энергетики Германии Петера Альтмайера, Украина, Россия и ЕС в ходе консультаций договорились разработать график дальнейших встреч в рамках переговоров о транзите российского газа через Украину.
Второй раунд трехсторонних газовых переговоров на уровне министров проходил 21 января в Брюсселе при участии вице-президента Еврокомиссии по энергетическому союзу Мароша Шефчовича, а также министра иностранных дел Украины Павла Климкина, главы "Нафтогаза Украины" Андрея Коболева, министра энергетики России Александра Новака и представителя "Газпрома" Александра Медведева.
ЕС ожидает, что Украина и Россия возьмут на себя четкие обязательства по достижению прогресса в ходе переговоров по новому контракту на транзит российского газа через Украину в ЕС с 2020 года.
Нынешний договор о транзите между РФ и Украиной был заключен в 2009 году и действует до конца 2019 года. После его завершения "Газпром" собирается сократить транзит газа через территорию Украины, что ударит по валютной выручке страны.
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