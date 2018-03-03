В Еврокомиссии заявили о риске торговой войны из-за пошлин США
Существует серьезный риск глобальной торговой войны, так как и другие экономики могут предпринять защитные меры
Вице-президент Еврокомиссии Юрки Катайнен предупредил о риске торговой войны из-за возможности введения США новых пошлин на ввоз стали и алюминия. Об этом он написал в Twitter.
"Существует серьезный риск глобальной торговой войны, так как и другие экономики могут предпринять защитные меры для защиты своих рынков", — написал Катайнен.
Он отметил, что такой ситуации лучше избежать, так как торговую войну трудно остановить, если она началась.
Для защиты американских производителей администрация президента США Дональда Трампа, который заявил, что Америка стоит на пороге "экономического чуда", ввела пошлины на импорт стиральных машин и солнечных панелей.
Пошлина на импорт стиральных машин будет установлена на уровне до 50% с постепенным понижением в ближайшие годы. Размер пошлины на ввоз солнечных батарей составит до 30%, ставка также будет постепенно снижаться.
Напомним, ранее Трамп подписал указ "Покупай американское, нанимай на работу американцев" который усиливает защиту произведенных в США товаров.
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