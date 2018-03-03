В Еврокомиссии заявили о риске торговой войны из-за пошлин США

Сегодня, 03:42

Существует серьезный риск глобальной торговой войны, так как и другие экономики могут предпринять защитные меры

фото AFP
фото AFP

Вице-президент Еврокомиссии Юрки Катайнен предупредил о риске торговой войны из-за возможности введения США новых пошлин на ввоз стали и алюминия. Об этом он написал в Twitter.

"Существует серьезный риск глобальной торговой войны, так как и другие экономики могут предпринять защитные меры для защиты своих рынков", — написал Катайнен.

Он отметил, что такой ситуации лучше избежать, так как торговую войну трудно остановить, если она началась.

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Для защиты американских производителей администрация президента США Дональда Трампа, который заявил, что Америка стоит на пороге "экономического чуда", ввела пошлины на импорт стиральных машин и солнечных панелей.

Пошлина на импорт стиральных машин будет установлена на уровне до 50% с постепенным понижением в ближайшие годы. Размер пошлины на ввоз солнечных батарей составит до 30%, ставка также будет постепенно снижаться.

Напомним, ранее Трамп подписал указ "Покупай американское, нанимай на работу американцев" который усиливает защиту произведенных в США товаров.
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Источник:

"Сегодня"

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