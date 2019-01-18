В Европе озвучили позицию по "Турецкому потоку"

В Еврокомиссии заверили, что внимательно следят за строительством газопровода в обход Украины

Фото: gazprom.ru

В Европе озвучили позицию по "Турецкому потоку" https://www.segodnya.ua/i/image_610x343/media/image/5c4/1c6/b4c/5c41c6b4ca352.jpg https://www.segodnya.ua/i/image_150x100/media/image/5c4/1c6/b4c/5c41c6b4ca352.jpg 2019-01-18T14:31:00+02:00 Экономика В Еврокомиссии заверили, что внимательно следят за строительством газопровода в обход Украины

Еврокомиссия (ЕК) следит за ситуацией вокруг реализации проекта "Турецкий поток" и будет применять энергетические правила Евросоюза ко всем газопроводам. Об этом заявила представительница ЕК Анна-Кайса Итконен.

"Что касается "Турецкого потока" и нашей позиции на этот счет, то могу сказать, что мы следим за развитием событий и будем применять соответствующие энергетические правила ЕС ко всем трубопроводам без какой-либо дискриминации", — сказала Итконен.

Напомним, проект "Турецкий поток" предполагает строительство газопровода по дну Черного моря до европейской части Турции и далее к границе с Грецией. Первая нитка будет предназначена для снабжения турецкого рынка, вторая — для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. В качестве потенциальных рынков "Газпром" рассматривает Грецию, Италию, Болгарию, Сербию и Венгрию.

В ноябре 2018 года российский "Газпром" завершил строительство морского участка "Турецкого потока". Общий бюджет строительства газопровода "Турецкий поток" российская компания оценивает в 7 млрд евро. Впрочем, по словам специалистов, "Турецкий поток" будет стоить Кремлю не менее 11,5 млрд евро.

По данным "Нафтогаза", запуск газопровода "Турецкий поток" лишит Украину 0,5 млрд долларов ежегодных доходов от транзита газа. Также эксперты поясняли сайту "Сегодня", что согласившись на "Турецкий поток", Анкара хочет выбить у Москвы скидку на газ:

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Источник: ТАСС Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

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