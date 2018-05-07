В Европе требуют ввести "налоги на сахар"

Германия вплотную занялась вопросами ожирения и диабета у населения, а по всему Евросоюзу хотят одобрить новую маркировку продуктов

Более 2 тыс. немецких врачей написали открытое письмо канцлеру Германии Ангеле Меркель, министрам ее правительства и лидерам партий, призвав вести борьбу с излишним употреблением сахара на федеральном уровне.

По аналогии с ограничениями на употребление табака медики предлагают комплексные законодательные меры, включая налоги и акцизы на продукты с высоким содержанием сахара (в первую очередь, сладкие напитки), а также запреты на адресованную детям рекламу.

"Другими мерами распространение ожирения и диабета в Германии не остановить", – считают авторы 5-страничного документа, пишет Handelsblatt.

Пока правительство ФРГ на открытое письмо медиков официально не отреагировало, сообщает Deutsche Welle. Ряд членов кабинета от ХДС, партии Меркель, считают, что государству следует не предписывать населению, что оно должно или не должно есть, а усиленно пропагандировать здоровую пищу и в целом здоровый образ жизни.

Однако представители социал-демократов, которые также входят в правительственную коалицию, полагают, что предлагаемые ограничения, включая налог на сахар, будут целесообразными. Так, эксперт парламентской фракции социал-демократов по вопросам здравоохранения Забине Диттмар с большой долей уверенности предположила, что налог на сахар все-таки будет введен в Германии, причем бундестагом нынешнего созыва, то есть уже в ближайшие три года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Ждать ли украинцам роста цен на сахар: прогноз экспертов

Инициаторами выступили Профессиональная ассоциация детских и подростковых врачей (BVKJ), Немецкое общество диабетологов (DDG) и берлинская неправительственная организация Foodwatch, занимающаяся защитой прав потребителей в сфере продуктов питания.

За месяц до этого, 4 апреля, Foodwatch представила в Берлине 100-страничное исследование под названием "Coca-Cola-Report", в котором утверждает, что крупнейший в мире производитель безалкогольных напитков из-за своей "безответственной маркетинговой и лоббистской деятельности несет решающую часть ответственности за эпидемию таких болезней, связанных с питанием, как ожирение и диабет 2-го типа".

Тогда же Foodwatch предложила ввести на уровне всего Евросоюза маркировку в виде "светофора", где красным цветом обозначались бы продукты питания с чрезмерным содержанием сахара, жира и соли. Кроме того, организация выступает за внедрение по всей Германии рекомендованных учеными минимальных стандартов питания в детсадах и школах.

Германские активисты предлагают следовать примеру других стран: с 6 апреля в Великобритании и Ирландии начал действовать налог на сладкие газированные напитки, содержащие более 5 г сахара на 100 мл. Чтобы избежать налога, многие производители заранее снизили содержание сахара в своей продукции. Так, по данным Foodwatch, в Fanta британского разлива содержится теперь не 6,9 г сахара, как раньше, а 4,6 г. Для сравнения: в Германии компания Coca-Cola добавляет в Fanta примерно 9 г сахара.

Аналогичный путь выбрали и другие государства, включая Францию и Португалию, Мексику и Чили, Шри-Ланку и Вьетнам.

Вместе с тем экономисты и социологи усомнились в действенности налога на сахар и других подобных мер. Зильке Тиле из Института пищевой промышленности и потребления (IFE) при Кильском университете приводит в качестве примера неэффективного воздействия налог на жирную пищу, введенный в Дании осенью 2011 года. Этот налог вызвал такой рост цен, что менее обеспеченные слои населения стали чаще покупать у дискаунтеров более дешевые и менее полезные продукты питания. В результате уже к концу 2012 году налог был отменен.

Недостатком введенного в Великобритании налога на сахар Тиле считает то, что под него подпадает только сахар, в результате производители теперь активно используют сахарозаменители. "Такой эффект нежелателен, ведь задача состоит в том, чтобы снизить спрос на сладкое вообще", – подчеркивает эксперт.

Впрочем, ранее Всемирная организация здравоохранения выразила поддержку странам, вводящим дополнительный "сахарный налог" на сладкие продукты и напитки. Согласно докладу ВОЗ, увеличение цены на сладкие напитки даже на 20% приводит к снижению их потребления и способствует переходу населения на более здоровое питание в целом.