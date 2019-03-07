В Италии ввели безусловный базовый доход: названы условия и сумма

Если жители страны соврут при подаче заявления, им грозит тюрьма

Фото: AFP

В Италии ввели безусловный базовый доход: названы условия и сумма //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/0c0/e43/5c80c0e4304ba.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/0c0/e43/5c80c0e4304ba.jpg 2019-03-07T08:59:00+02:00 Экономика Если жители страны соврут при подаче заявления, им грозит тюрьма

В Италии с 6 марта официально запущена новая государственная программа, которая предусматривает выплату безработным и беднякам безусловного базового дохода. Такой "гражданский доход" составит 500 евро, сообщает агентство ANSA. Сумма будет выплачиваться без каких-либо вычетов. Сумма повышается для семей с несовершеннолетними и людьми с инвалидностью.

Получить выплаты смогут все итальянцы, чей ежемесячный доход на домохозяйство не превышает 780 евро. Претендовать на выплаты могут и лица, которые легально проживают в стране более 10 лет. За получение "гражданского дохода" нужно будет пройти профессиональную подготовку. 500 евро будут выплачивается в течение 18 месяцев. Предоставление денег может быть возобновлено ​​после месячной приостановки.

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При этом правительство Италии ввело уголовную ответственность за предоставление ложных данных. В частности, если проситель пособия работает и получает зарплату "в конверте", предусмотрено наказание в виде шести лет лишения свободы.

Госпрограмма будет стоить правительству Италии году 7,1 млрд евро только в в 2019 году. Кроме программы "гражданского дохода", в Италии ввели пенсионную реформу, которая снижает пенсионный возраст с 67 лет до 62, но только в случае трудового стажа не менее 38 лет.

Ранее СМИ сообщали, что популитстски настроенным властям страны не хватает денег на масштабные социальные программы, а потому в Италии планируют внести изменения в конституцию, которые позволят распродать весь золотой запас страны.

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