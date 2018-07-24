В Киев едут херсонские арбузы, а в Японии из-за жары гибнут люди: итоги дня

ОБЩЕСТВО

21 раз за минувшие сутки российско-оккупационные войска нарушили режим прекращения огня. В результате боевых действий двое украинских военнослужащих были ранены, сообщил пресс-центр Операции объединенных сил.

631 факт управления транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения за минувшие сутки зафиксировала полиция.

210 млн грн возместило населению в течение этого года Государственное агентство по энергоэффективности и энергосбережению более за "теплые кредиты", а с начала действия программы в октябре 2014 года – 2 млрд грн. Только в июле населению и ОСМД было возмещено 105 млн грн за участие в правительственной программе "теплые кредиты". Наибольшую сумму компенсаций – 70 млн грн – получили домохозяйства, которые покупали энергоэффективные материалы для утепления частных домов.

268,7 млн долл. составила в июне чистая продажа (превышение продажи над покупкой) наличной иностранной валюты населением Украины через банковскую систему. Продано наличной валюты банкам на 947,8 млн долл., куплено – на 679,1 млн. В июне прошлого 2017 года чистая продажа была 338,6 млн долл. С января по июнь показатель чистой продажи наличной валюты населением через банки составил 1,235 млрд долл. За весь 2017 год он составил 2,139 млрд.

985,3 млн долл. составил импорт легковых автомобилей в Украину за январь-июнь, сообщила ГФС. Согласно таможенной статистике, наибольшее количество (по стоимости) легковых автомобилей было ввезено из Японии – на сумму 171,5 млн долл. На втором месте Германия – 163,4 млн. Замыкают тройку США – 138,6 млн.

0,5 тыс. тонн арбузов готовятся к отправке баржей из Херсона в Киев.

Вырос на 6,2% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года (в сопоставимых ценах) оборот розничной торговли в Украине в январе-июне – до 428,999 млрд грн.

ЭКОНОМИКА

На уровне 26,44 грн на 24 июля Национальный банк установил официальный курс гривни к американскому доллару. Таким образом, в сравнении с предыдущим рабочим днем, курс остался на прежнем уровне. Сегодня курс доллара на межбанке в продаже повысился на 11 копеек – до 26,59 грн, а в покупке повысился также на 11 копеек – до 26,57 грн.

99,9 тыс. тонн пальмового масла импортировала Украина в январе-июне. Об этом сообщила Государственная фискальная служба. В частности, в июне из Индонезии было импортировано 8,7 тыс. тонн, из Малайзии – 3 тыс. тонн, из Швеции – 71 тонна, из других стран – 97 тонн.

Вырастет на 2-3% стоимость воды в Украине из-за поднятия цен на хлор, используемый для ее очистки, сказала вице-президент Ассоциации водоканалов Украины Ольга Бабий. Предприятие "Днепразот" увеличило цену на хлор почти в 5 раз.

Семь компаний изъявили желание принять участие в конкурсе по отбору советников для приватизации Объединенной горно-химической компании (ОГКХ), шесть компаний будут претендовать на советника по приватизации "Завода "Электротяжмаш", пять – Одесского припортового завода (ОПЗ) и столько же – "Угольной компании "Краснолиманская", сообщил и.о. главы Фонда государственного имущества Виталий Трубаров по итогам принятия первых заявок.

72,1 млн грн компенсирует агропроизводителям Министерство аграрной политики и продовольствия в рамках бюджетной программы по развитию хмелеводства, закладки молодых садов, виноградников и ягодников. В частности, компенсацию за приобретение посадочного материала плодово-ягодных культур, винограда и хмеля получат 56 предприятий из 18 областей. Новые насаждения заложены на 1,255 тыс. га.

18 объектов малой приватизации во Львове и Житомире Фонд госимущества завел за первые два дня в электронную торговую систему.

Выросло на 2,2% промышленное производство в Украине в июне по сравнению с июнем 2017 года, тогда как в мае этот показатель составлял 2,5%, в апреле – 3%, сообщила Государственная служба статистики

Увеличили на 2,8% строительные предприятия Украины в январе-июне объемы работ, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года,– до 48 млрд грн, сообщил Госстат.

Ровно 400 лет назад 24 июля 1618 года была издана первая книга, которая имела название "Букварь". Она появилась на свет в типографии Виленского Свято-Духова православного братства в Евье (ныне территория Литвы). Полное название книги – "Букварь языка славенска писаний чтения о учитися хотящим в полезное руковожение".

МИР

Генеральная прокуратура Азербайджана отказала украинской стороне в удовлетворении запроса на экстрадицию одного из подозреваемых в избиении народного депутата Украины Мустафы Найема в центре Киева 30 апреля 2018 года.

Составил 4,1 трлн юаней или 606 млрд долл. объем облигаций, выпущенных в КНР в июне, по сравнению с 3,8 трлн юаней в мае. К концу прошлого месяца общая сумма выпущенных в стране облигаций достигла 79,4 трлн юаней. Китай занимает 3-е место в мире по величине рынка облигаций. В 2017 году объем их эмиссии в стране составил 40,8 трлн юаней, увеличившись на 12,9%.

Из-за жары погибли 13 человек за сутки 23 июля в Японии, более двух тысяч доставили в больницу с тепловым ударом. В префектуре Сайтама в понедельник температура поднялась до 41,1 градуса Цельсия, установив новый исторический рекорд для страны. В Токио температура воздуха впервые превысила 40 градусов.

Китайские власти отреагировали на усиление неопределенности в мировой экономике и угрозу торговой войны скоординированными мерами денежно-кредитной и налогово-бюджетной политики. В частности, речь идет о выпуске специальных облигаций и увеличении вложений в инфраструктурные проекты, чтобы простимулировать внутренний спрос и оказать поддержку реальной экономике.