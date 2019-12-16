Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 23,5
26,26

В Киеве провели встречу, посвященную вопросам инструментов блокчейна

16 декабря, 11:36

PR

11 декабря 2019 года в рамках заседания международного круглого стола «Стандарты инструментов блокчейна» обсуждались условия развития рынка на базе технологии блокчейн

Мероприятие было организовано Научно-исследовательским центром правовых решений в сфере применения технологий распределенного реестра. Во время дискуссии рассматривались новая форма экономико-правовых отношений на базе технологии распределенного реестра и подходы к их урегулированию. Среди участников круглого стола были специалисты блокчейн-индустрии, отраслей экономики и права, а также представители сектора государственного управления.

Своей позицией относительно управления на базе технологии блокчейн поделились: Андрей Иванский — доктор юридических наук, профессор, Заслуженный юрист Украины; Александр Кудь — автор статей о блокчейн-технологиях и цифровых активах, директор компании "Симкорд"; Александр Карабанов — начальник Северного офиса Государственной аудиторской службы Украины, Заслуженный экономист Украины.

Также присутствовали представители Украинской межбанковской валютной биржи, Государственной аудиторской службы Украины и Государственной фискальной службы Украины.
В ходе дискуссии участники:

  • проанализировали правовую природу токена блокчейна и варианты ее интерпретации при разработке новых законодательных инициатив;
  • обсудили способы применения опыта регулирования экономико-правовых отношений на базе технологий распределенного реестра в украинском законодательстве;
  • определили варианты привлечения инвестиций в украинскую экономику за счет внедрения действующего государственного регулирования рынка на базе технологии блокчейн.

Примечательно, что данное мероприятие прошло при поддержке Национальной академии правовых наук Украины и компании "Cимкорд".

В результате обсуждений была достигнута договоренность и подписан итоговый протокол, выверены следующие шаги по созданию и введению новых законодательных инициатив и документации. Принята инициатива о разработке Доктрины экономико-правового регулирования рынка информационных ресурсов, товаров и услуг в Украине на базе технологий распределенного реестра. Следующая встреча участников запланирована на апрель 2020 года.
Найти всю информацию о прошедшем мероприятии можно по ссылке: https://www.blockchainukraine.org/ru/

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

блокчейн токены Cимкорд

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Минимальный стаж увеличится: кто выйдет на пенсию в 2020 году
Минимальный стаж увеличится: кто выйдет на пенсию в 2020 годуЭкономика
Путин сделал заявление по газовым переговорам с Украиной и
Путин сделал заявление по газовым переговорам с Украиной и "Северному потоку-2"Экономика
Итоги встречи Зеленского и Путина: почему Россия проиграла Украине в Париже
Итоги встречи Зеленского и Путина: почему Россия проиграла Украине в ПарижеУкраина
Минсоцполитики меняет порядок предоставления льгот на оплату коммуналки: детали
Минсоцполитики меняет порядок предоставления льгот на оплату коммуналки: деталиЭкономика
Резников: В Москве не могут поверить, что проиграли Киеву газовый спор
Резников: В Москве не могут поверить, что проиграли Киеву газовый спорПолитика
Богатые тоже плачут: с кого власти начнут повышение тарифов на электроэнергию
Богатые тоже плачут: с кого власти начнут повышение тарифов на электроэнергиюЭкономика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...